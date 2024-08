Samsung nie siedzi bezczynnie. Intensywne prace nad One UI 7 cały czas trwają

One UI 7 zapowiada się interesująco

W porównaniu do poprzednich generacji One UI 6.1.1 okazało się naprawdę dużą aktualizacją, a nie tylko garścią optymalizacji dla składanych urządzeń, jak to było w poprzednich latach. Trudno się zresztą temu dziwić, bo obecnie Samsung kładzie ogromny nacisk na sztuczną inteligencję i nie może sobie pozwolić na przerwę w dostarczaniu nowości. Konkurencja nie śpi. W dodatku już w przyszłym miesiącu Apple wprowadzi na swoje sprzęty Apple Intelligence i aktualizacja One UI 6.1.1, przeznaczona dla znacznie większej liczby urządzeń niż zwykle, pokazuje, że południowokoreański gigant nie zamierza spoczywać na laurach.

Dzięki temu posiadacze kwalifikujących się urządzeń (ich listę znajdziecie w powyższym artykule) już wkrótce będą mogli cieszyć się pokaźnym zbiorem nowości, takich jak Portrait Studio, Sketch to Image, rozszerzenie Tłumaczeń na żywo, ulepszenia klawiatury, nowe funkcje wideo itp. Jednak tak znacząca aktualizacja przyniosła ze sobą również pewne komplikacje, zaburzając harmonogram wydań, jakiego do tej pory trzymał się Samsung. Z tego właśnie względu pierwsza beta One UI 7 – której oczekiwaliśmy w tym miesiącu — została według raportów opóźniona. To samo może się również tyczyć prezentacji samej nakładki, chociaż to jedynie nasze domysły.

Mimo opóźnień i braku publicznej bety, Samsung nie siedzi bezczynnie. Nowa wewnętrzna wersja testowa One UI 7 została niedawno odkryta na serwerach firmy. Numer tej wersji oprogramowania układowego to S928BXXU3BXH8, natomiast wcześniejsza odkryta wersja kończyła się na BXH4, co jasno pokazuje, że południowokoreański gigant stale rozwija swoją nakładkę, nawet pomimo opóźnień. Co prawda nic nie mówi to nam o samych funkcjach, ale pokazuje, że Samsung robi postępy, a to przybliża nas o kolejny krok do uruchomienia programu beta.Wedle doniesień, ma on ruszyć już we wrześniu.

Jeśli będziecie chcieli wypróbować to, co przygotował w tym roku gigant, to musicie najpierw zarejestrować się do programu za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Zgodnie z raportami, oprócz użytkowników z Korei Południowej, Chin, Niemiec, Indii, USA i Wielkiej Brytanii, także Polacy będą mogli załapać się do pierwszej tury testów, oczywiście, o ile posiadają modele Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 lub Galaxy Z Flip 6, bo to właśnie do nich beta One UI 7 trafi w pierwszej kolejności.

Planowanych nowości jest całkiem sporo, zwłaszcza dużo będzie się działo w obrębie samego wyglądu interfejsu, który w końcu przejdzie znaczące zmiany, zyskując nowy wygląd aplikacji systemowych, nowy interfejs w tle, rozwijany pasek powiadomień i szybkich ustawień, zoptymalizowane animacje i wiele innych ulepszeń, o których szerzej pisaliśmy tutaj. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać.