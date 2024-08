Apple znów wydaje tę samą aktualizację iOS 17. Co się stało?

iOS 17.6.1 – dlaczego Apple znów wydał tę samą aktualizację?

7 sierpnia użytkownicy iPhone’ów otrzymali powiadomienie o możliwości zainstalowania aktualizacji iOS 17.6.1. Nie zawierała żadnych nowych funkcji, jednak jak stwierdził Apple, „rozwiązuje problem, który uniemożliwia włączenie lub wyłączenie zaawansowanej ochrony danych”. Z racji, że zaawansowana ochrona danych jest częścią iCloud i chroni dane za pomocą szyfrowania typu end-to-end, ta łatka była niezwykle istotna i warto było ją od razu zainstalować.

Tymczasem ponad dwa tygodnie później gigant z Cupertino postanowił wydać tę aktualizację po raz kolejny. To wielka rzadkość, bo nawet jeśli Apple już decyduje się na ponowne udostępnienie tej samej aktualizacji, zwykle robi to dzień lub dwa po pierwotnej wersji. Tu jednak minęło naprawdę sporo czasu. Nowa wersja wciąż opisywana jako iOS 17.6.1, w dodatku w dzienniku zmian też wszystko pozostało po staremu. Jedyne co uległo zmianie, to numer kompilacji – oryginalna wersja miała numer kompilacji 21G93, a nowa to 21G101.

Tak naprawdę trudno też powiedzieć, kto tę nową wersję dostanie, bo wedle doniesień, użytkownicy, którzy już zainstalowali wersję z początku sierpnia, nie otrzymają nowej aktualizacji, a w sekcji Aktualizacja oprogramowania w Ustawieniach będą widzieć komunikat, że ich iPhone jest aktualny. Wygląda więc na to, że tylko osoby, które ociągały się z zainstalowaniem poprawki, będą mogły skorzystać z nowszej wersji. To z kolei oznacza, że tak naprawdę nic nie uległo tutaj zmianie (prócz numeru kompilacji). Po co w takim razie było wydawać kolejną wersję? Trudno powiedzieć.

Co prawda niektórzy wspominają, że Apple pracował nad iOS 17.6.2, ale aktualizacja okazała się być na tyle niewielka, że wydał ją jako drugą wersję iOS 17.6.1. Ale czy w takim przypadku osoby, które zainstalowały jej pierwszą wersję, nie powinny również dostać tej aktualizacji? Co ciekawe, to nie jedyne ponowne wydanie aktualizacje, jakie zrobił Apple, bo to samo stało się z iPadOS 17.6.1. Gigant z Cupertino nie podał niestety żadnych oficjalnych informacji na ten temat i jeśli tego nie zrobi, pozostaną nam jedynie domysły.

Poprawka iOS 17.6.1. powinna być już ostatnią, jaka została wydana na iPhone’y przed premierą stabilnej wersji iOS 18. Najnowsza generacja oprogramowania Apple’a zostanie udostępniona podczas premiery iPhone’ów 16. Największą zmianą, jaką przyniesie ta aktualizacja, będzie oczywiście Apple Intelligence. Warto jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja trafi tylko na pokład iPhone’ów 15 Pro i Pro Max oraz tegorocznych modeli. Na szczęście Apple szykuje też kilka innych ulepszeń, więc właściciele pozostałych urządzeń nie powinni czuć się poszkodowani.