Nowa wersja iOS 18 i iPadOS 18 wchodzi w kolejną fazę testów. Na pokładzie następne ulepszenia

Siódma wersja beta systemu iOS 18 i iPadOS 18 już udostępniona

Podczas czerwcowego wydarzenia WWDC Apple zaprezentował nam najistotniejsze zmiany w swoich systemach operacyjnych. Te mniejsze z kolei poznajemy na bieżąco, wraz z wydawaniem następnych wersji beta i wersji deweloperskich. Apple razem z testerami intensywnie pracuje nad usuwaniem błędów i przygotowywaniem stabilnych wersji, które mają zostać wydane w przyszłym miesiącu. Teraz wydano już siódmą wersję beta iOS 18 i iPadOS 18, która wydaje się bardziej stabilna od poprzednich, bo naprawia większość problemów i błędów, nieuwzględnionych w poprzednich testowych wydaniach. Jeśli więc chcecie sprawdzić to oprogramowanie przed premierą, może być to świetna okazja.

Oczywiście w najnowszej wersji dostaliśmy kilka zmian. iOS 18 i iPadOS 18 beta 7 wprowadza ulepszony ekran blokady, ekran główny, a także centrum sterowania. Przede wszystkim jednak w końcu można organizować aplikacje na ekranie w dowolny sposób. Jest to jedna z większych opcji personalizacji, jakie Apple dla nas przygotował. Wcześniej aplikacje i widżety dostosowywane były do siatki, podczas gdy teraz będzie można ustawiać je w dowolnym miejscu. Ponadto ikony aplikacji i widżety można dostosować pod względem wyglądu, stosując efekty przyciemniania lub rozjaśniania, powiększać je albo zmniejszać, w zależności od naszych preferencji.

Nowa beta wprowadza do iOS 18 ulepszenia aplikacji Wiadomości, pozwalając nam wypróbować kolejne zaawansowane funkcje, takie jak zupełnie nowe efekty tekstowe, spersonalizowane wiadomości, emotikony typu tapback oraz opcję planowania wiadomości, dzięki której nigdy nie zapomnimy o wysłaniu bliskim życzeń urodzinowych. Gotowa do wypróbowania jest również aplikacja Password, czyli menedżer haseł od Apple’a, który ma stanowić alternatywne rozwiązanie dla usług tego typu. Aplikacja została zbudowana na fundamencie Keychain, daje dostęp do haseł, kluczy dostępu, kodów weryfikacyjnych i haseł Wi-Fi na każdym urządzeniu Apple’a.

Ostatnią nowością w tym wydaniu jest możliwość blokowania i ukrywania aplikacji. To kolejna warstwa prywatności, która przyda się wszystkim, którzy często dzielą się swoim urządzeniem z innymi. Gdy zablokujemy lub ukryjemy daną aplikację, nie można jej wyszukać, ani sprawdzić powiadomień przez nią wyświetlanych. Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu jest skorzystanie z FaceID.