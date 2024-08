Seria Oppo Find X8 zapowiada się świetnie. Pojawiają się kolejne szczegóły

Na serię Oppo Find X8 warto będzie czekać

Seria Oppo Find X6, a także debiutujące na początku tego roku modele Find X7, przeszły nam koło nosa. Oppo zdecydowało, że wszystkie przygotowane przez siebie ulepszenia ograniczy jedynie do rodzimego rynku, co zdecydowanie wielu osobom się nie spodobało. Na szczęście na początku czerwca producent zorganizował konferencję w Londynie, na której ogłosił m.in. powrót serii Find X na międzynarodowy rynek. Wydarzenie skupione było na sztucznej inteligencji, a Oppo zapowiedziało, że chce podjąć się misji udostępnienia tych funkcji masom, wprowadzając generatywną sztuczną inteligencję do wszystkich swoich serii i docierając w ten sposób do 50 mln użytkowników do końca roku. Najlepszym sposobem, by to osiągnąć, było oczywiście wypuszczenie flagowców w świat.

Czytaj też: Kolejny składak Samsunga ma być ekstremalnie cienki. Tylko jakim kosztem?

Chociaż już wcześniej dostawaliśmy pewne doniesienia związane z serią Oppo Find X8, to dopiero po tym ogłoszeniu zaczęliśmy przyglądać się im z dużo większą ciekawością. Zgodnie z raportami, w tym roku mamy dostać trzy modele – Find X8, X8 Pro oraz X8 Ultra, jednak ten ostatni zadebiutuje nieco później, bo w styczniu 2025 roku. Najwyraźniej Oppo idzie w ślady Xiaomi i woli dawkować swoje flagowce. Ze względu na rozbitą w czasie premierę nie dziwi fakt, że przecieki skupiają się przede wszystkim na modelu Pro, bo to on w tym roku będzie grał pierwsze skrzypce w ofercie firmy.

Czytaj też: Lepszy Galaxy Z Fold 6 naprawdę się pojawi, ale tylko dla wybranych

Wiemy już, że Oppo Find X8 Pro zostanie wyposażony w poczwórny zestaw aparatów z dwoma teleobiektywami peryskopowymi. Jedna z nich wykorzystywać będzie sensor Sony IMX882 (LYT-600), a w aparacie głównym pojawi się obiektyw LYT 808. Smartfon będzie też odporny na kurz i wodę zgodnie z normą IP68/69. Urządzenie ma oferować dość duży wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K. Panel będzie zakrzywiony, natomiast w modelu podstawowym dostaniemy ekran płaski.

Oppo Find X7 Ultra

Mówi się również, że oba debiutujące w tym roku modele będą napędzane przez układ Dimensity 9400, podczas gdy Find X8 Ultra sięgnie już po Snapdragona 8 Gen 4, mającego zadebiutować w październiku tego roku. Z dodatkowych informacji wspomina się o „dużej baterii krzemowej” oraz ultradźwiękowym czytniku linii papilarnych dla modelu Pro, choć zapewne te same innowacje znajdą się również na pokładzie ultraflagowca. Warto jeszcze na moment zatrzymać się przy wspomnianej baterii krzemowej, bo wydaje się, że Oppo pożyczy tutaj ogłoszoną niedawno technologię OnePlus. Obie marki sukcesywnie wymieniają się rozwiązaniami, więc nikogo by to nie zdziwiło, a dla serii Find X8 stanowiłoby kolejny atut, bo im pojemniejsze ogniwo, tym dłuższa żywotność, na czym zawsze nam bardzo zależy.

Czytaj też: iPhone 17 miał przynieść znaczące ulepszenie, ale chyba nic z tego nie wyjdzie

Oppo Find X8 i Find X8 Pro powinny zadebiutować w październiku lub w listopadzie tego roku, co trochę dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że modele Find X7 pojawiły się zaledwie w styczniu. Wydaje się jednak, że wszystko rozbija się o sztuczną inteligencję i chęć zaistnienia na rynku. Ciekawe więc, jakie innowacje w tym temacie zaoferuje nam Oppo.

[Aktualizacja] Pojawiły się szczegóły specyfikacji modelu Ultra

Oppo, będący marką należącą do BBK Electronics, naprawdę skorzysta z technologii OnePlus Glacier Baterry. Potwierdził to Zhou Yibao, product manager serii Find, zdradzając, że ogniwo znajdujące się na pokładzie ultraflagowca zaoferuje pojemność aż 6000 mAh. Choć na rynku znajdziemy modele z takimi bateriami, to próżno ich szukać na półce premium. Producenci flagowców, chcąc mieć smukłe modele, rezygnują z dużych baterii. Technologia Glacier Battery, bazująca na ogniwach krzemowych, pozwala na większą pojemność bez zwiększania fizycznych rozmiarów ogniwa.

Czytaj też: Dioda powiadomień? Oppo Reno 12 FS ma całe koło LED oraz AI

Oppo Find X8 Ultra będzie świetnym tego przykładem. Konstrukcja ma być cieńsza niż u poprzednika, a to oznacza grubość poniżej 9,5 mm. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że wybrzuszenie aparatu również będzie mniejsze, co działa na plus. Przez tak duże wyspy, ultraflagowce są w tym miejscu nieproporcjonalnie grube, a to ma wpływ na komfort użytkowania. Sama obudowa będzie odporna zgodnie z certyfikatem IP68. Tył będzie szklany z matowym wykończeniem.

[Aktualizacja] Nowe flagowce dostaną sporo interesujących funkcji

Znany leaker Digital Chat Station zdradził nam kolejne szczegóły, tym razem związane z funkcjonalnościami, jakie oferować będzie nadchodząca seria Find X8. Zgodnie z przeciekiem, Oppo wyposaży swoje flagowce w obsługę funkcji AirDrop od firmy Apple’a. Pozwala ona na bezprzewodowe wysyłanie zdjęć, wideo, witryn, miejsc i innych rzeczy do pobliskich urządzeń oraz komputerów Mac. W tym wypadku użytkownicy modeli Find X8 dostaną możliwość bezproblemowego dwukierunkowego udostępniania plików między smartfonami Oppo i iPhone’ami.

Czytaj też: Galaxy S25 Ultra bez ważnego ulepszenia. A konkurencja działa

Ponadto pojawi się funkcja Oppo Live Photos, wprowadzona po raz pierwszy w serii Reno 12. Jest podobna do Live Photos od Apple’a i jej celem jest uchwycenie momentów tuż przed i po naciśnięciu migawki, tworząc krótki klip wideo w nieruchomym obrazie. Następnie można udostępniać je w mediach społecznościowych. Jeśli Oppo pomyślnie wdroży te nowości, może mieć kolejny atut w rękawie, by zachęcić klientów do zakupu serii Find X8. Zwłaszcza teraz, kiedy flagowce powrócą po przerwie na globalny rynek.

[Aktualizacja] Najnowszy przeciek ujawnia nam kolejne szczegóły specyfikacji nadchodzących flagowców Oppo

Wszystko wskazuje na to, że powoli zbliżamy się do premiery serii Find X8, bo informacji na ich temat tylko przybywa. Najnowszy przeciek od znanego leakera ujawnia nam kolejne szczegóły specyfikacji, wskazując również, że zgodnie z wcześniejszymi plotkami, model Ultra zadebiutuje kilka miesięcy po premierze Find X8 i Find X8 Pro, zapewne w styczniu 2025 roku.

Jeśli chodzi o specyfikację Oppo Find X8 i Find X8 Pro, oba smartfony mają oferować ekrany z obsługą rozdzielczości 1,5 K. Na tym ich podobieństwa się nie skończą, ponieważ w obu Oppo sięgnie po chipset Dimensity 9400. Zgodnie z doniesieniami, na pokładzie tej serii zobaczymy bardzo pojemne baterie. Model podstawowy będzie mógł pochwalić się ogniwem o pojemności 5700 mAh, natomiast w Pro znajdzie się bateria 5700 mAh. Będą to ogniwa na bazie krzemu, które pozwolą producentowi zachować smukłą konstrukcję, przy jednoczesnym znacznym wydłużeniu żywotności.

Oppo Finx X8 dostanie potrójny zestaw aparatów, a Find X8 Pro — poczwórną konfigurację, ale oba mają oferować ulepszony teleobiektyw peryskopowy. Niestety zabrakło tutaj szczegółów, choć spodziewam się, że wkrótce się pojawią w kolejnych przeciekach. Nadchodzące modele będą miały też szklaną obudowę i pojawią się na rynku w kilku kolorach — czarnym, białym i niebieskim, a model podstawowy dostanie ponadto różową wersję kolorystyczną.