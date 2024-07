Lepszy Galaxy Z Fold 6 naprawdę się pojawi, ale tylko dla wybranych

Samsung nie zrezygnował z pomysłu ulepszonego Galaxy Z Fold 6?

Podczas niedawnego wydarzenia Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował kolejną generację składaków – Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Jak zwykle w miesiącach poprzedzających premierę regularnie dostawaliśmy przecieki na ich temat, dzięki czemu, zanim nastąpił ich oficjalny debiut, wiedzieliśmy o nich wszystko. Wśród licznych raportów nie brakowało również takich, wspominających o dodatkowych wariantach modelu Fold. Zaczęło się od wersji budżetowej, mającej rzekomo zasilić popularną fanowską serię. Przecieki te ucichły dość szybko, bo w końcu pojawiła się informacja, że Samsung rzekomo wstrzyma w tym roku produkcję tego urządzenia ze względu na konieczne kompromisy – brak wsparcia dla rysika S Pen czy przestarzała konstrukcja mogłyby nie podobać się klientom na tyle, że nie skusiłaby ich nawet niska cena.

Kiedy jedna plotka odeszła w zapomnienie, pojawiły się inne, tym razem dotyczące wariantu znacznie lepszego. W zależności od źródła wspominano o Galaxy Z Fold 6 Ultra lub Z Fold 6 Slim. W obu przypadkach mówiono o większych wyświetlaczach i cieńszej konstrukcji. Ponadto wersja Ultra miałaby dostać zestaw aparatów rodem z Galaxy S24 Ultra, natomiast Slim miałby być jednym z najsmuklejszych składaków na rynku, ale przez to straciłby wsparcie dla rysika. Niezależnie od szczegółów czy nazwy, taki Fold miałby być znacznie lepszy od modelu, który zadebiutował 10 lipca.

Wydawałoby się, że skoro Galaxy Unpacked za nami, a podczas wydarzenia żadnego dodatkowego wariantu Galaxy Z Fold 6 nie było, to plotki okazały się fałszywe. Nic bardziej mylnego, bowiem już wcześniej niektórzy twierdzili, iż premiera ulepszonego składaka nie odbędzie się razem z wersją podstawową. Kiedy więc moglibyśmy spodziewać się jego debiutu?

Zgodnie z najnowszym raportem, który dostarczył znany leaker Max Jambor, Samsung planuje wprowadzić to urządzenie na rynek w październiku tego roku. Oznaczałoby to kolejne duże wydarzenie, ponieważ razem z nowym Galaxy Z Fold 6, zadebiutuje seria Galaxy Tab S10 oraz wczesna wersja zestawu słuchawkowego XR. Niestety są też złe wieści – nawet jeśli południowokoreański gigant rzeczywiście wypuści ultraskładaka lub Folda w wersji Slim, nie będzie on dostępny dla wszystkich. Ma być to wersja ekskluzywna, skierowana tylko do klientów w Korei Południowej i w Chinach.

Jeśli okaże się to prawdą, to takie podejście w zasadzie nikogo nie powinno dziwić. Korea to rodzimy rynek Samsunga, więc to zrozumiałe, że firma chce okazać więcej względów tamtejszym klientom. W Chinach natomiast składaki producenta nie radzą sobie aż tak dobrze, jak wcześniej. O ile na międzynarodowym rynku konkurencja dla Galaxy Z Fold nie jest zbyt wielka, o tyle w Państwie Środka wygląda to zupełnie inaczej. Huawei już depcze gigantowi po piętach, a Oppo, Honor czy Xiaomi nie mają zamiaru pozostawać w tyle. Zwłaszcza że ich modele na wielu płaszczyznach mocno wyprzedzają Galaxy Z Folda.