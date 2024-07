One UI w końcu doczeka się odświeżenia. Co szykuje Samsung?

Samsung przygotowuje wielkie zmiany dla One UI 7

Podczas niedawnego wydarzenia Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował składaki, wraz z którymi pojawiła się również aktualizacja One UI 6.1.1, ostatnia tak duża aktualizacja tej wersji nakładki producenta. Teraz możemy już śmiało wyglądać One UI 7, a podobno jest na co czekać, bo zgodnie z nowym raportem południowokoreański gigant mocno się w tym roku postara. Przez ostatnie trzy lata nie dostaliśmy zbyt wielu nowości w ramach głównej iteracji, bo zeszłoroczne One UI 6 skupiało się w zasadzie na układzie Quick Panel, a Galaxy AI wprowadzono dopiero w One UI 6.1.

Najwyższy więc czas na coś większego w głównej aktualizacji i powinniśmy doczekać się tego właśnie w nadchodzącym One UI 7. Jak donosi znany leaker Ice Universe, nowa nakładka przyniesie przeprojektowany interfejs użytkownika. Jeśli wierzyć jego słowom, będzie to „najbardziej zmieniona wersja w historii One UI”, co zapowiada naprawdę ogromne zmiany, zwłaszcza że odświeżenia mają doczekać się także ikony aplikacji.

Jeśli chodzi o nowy projekt ikon, byłoby to odejście od zwykłego cyklu nowości Samsunga, ponieważ do tej pory firma trzymała się wprowadzonych projektów przez dłuższy czas, odświeżając je mniej więcej co pięć lat. Patrząc jednak na ostatnie naprawdę spore ulepszenia wprowadzane w ramach pobocznych aktualizacji, najwyższy czas wzmocnić pozycję głównego wydania.

Warto przy okazji wspomnieć, że niedawny raport ujawnił nam inną nowość, tym razem związaną z prywatnością. O funkcjach, jakie pojawią się w One UI 7 na razie wiemy bardzo niewiele, więc tym bardziej jest to ciekawa informacja. Zgodnie z przeciekiem południowokoreański gigant wprowadzi funkcję o nazwie App Lock. Co ciekawe, nie będzie to taka całkowita nowość, ponieważ w poprzednich wersjach One UI taka funkcja była dostępna, jednak tylko w niektórych regionach, więc można oczekiwać, że tym razem Samsung udostępni ją globalnie. Będzie to opcja mająca za zadanie blokować dostęp do danych aplikacji i działająca niezależnie od Bezpiecznego Folderu, który wciąż będzie dostępny w systemie.

One UI 7 powinno pojawić się w październiku lub w listopadzie, dlatego spodziewam się, że w kolejnych miesiącach jeszcze nie raz usłyszymy o planowanych przez Samsunga zmianach. Z pewnością w nadchodzącej aktualizacji nie zabraknie też kolejnych funkcji Galaxy AI, bo jak dobrze wiemy, gigant mocno teraz stawia na sztuczną inteligencję i nadal będzie ją rozwijał. Na razie jednak brak tutaj jakichkolwiek konkretów.