Odświeżyli. Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 bez tajemnic!

Przed premierą zastanawialiśmy się między innymi, czy najnowszy Z Fold dostanie rysik S Pen w obudowie, a nowy Z Flip – większy ekran zewnętrzny. Wiadomym było, że producent skupi się na rozszerzeniu Galaxy AI, które zagwarantowało zwiększoną sprzedaż serii S24 w porównaniu do ubiegłorocznych modeli. Jednocześnie producent mierzy się z coraz większą krytyką za monotonię w projekcie swoich urządzeń.

Czy Samsung dokonał radykalnych zmian? A może tylko przypudrował nosek swoim flagowym smartfonom?

Samsung Galaxy Z Flip 6 ulepszono tak, jak trzeba było to zrobić

Z pewnością Samsung czuje na plecach oddech konkurencji, która pokazała, że w urządzeniach typu Flip znajdzie się miejsce na odrobinę świeżości i nowości. Tegoroczna odsłona Flipa doczekała się zatem kilku istotnych zmian, które mogą przechylić szalę na korzyść koreańskiego producenta.

Obudowę Samsunga Galaxy Z Flip 6 wykonano z ulepszonego Armor Aluminum, które ma być o 10% bardziej odporne na zadrapania. Zawias posiada podwójną szynę, a ta ma w większym stopniu absorbować wstrząsy. Z kolei osłona zawiasu powinna poradzić sobie z rysami. Tył obudowy chroni Gorilla Glass Victus 2, z kolei po otwarciu mamy zobaczyć mniejsze zagięcie między połówkami o większej trwałości.

W dłoni od razu odczujecie różnicę w postaci mocniej spłaszczonych boków. Zobaczycie też nowe kolory. W ofercie pojawiły się niebieski, srebrny, żółty oraz miętowy, a na stronie Samsung.com zamówicie wariant antracytowy, biały oraz brzoskwiniowy.

Podstawowe warianty Samsunga Galaxy Z Flip 6

Samsung zadbał nie tylko o zmianę wyglądu, ale i odświeżenie kilku parametrów. Z Flip 6 oferuje przede wszystkim większy akumulator – jego pojemność podskoczyła do 4000 mAh. Zmianie nie uległa moc ładowania (25W) i brak obecności ładowarki w pudełku. Producent obiecał, że zoptymalizuje też pracę aplikacji mediów społecznościowych – szczególnie tych opartych o krótkie wideo. Bardziej energooszczędny ma być także wewnętrzny ekran, który wydrukowano na nowej warstwie elektroorganicznej.

We wnętrzu dokonano nie tylko ulepszenia układu obliczeniowego na Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy oraz powiększenia pamięci operacyjnej do 12 GB LPDDDR5X. Zaimplementowano przy tym nowy system chłodzenia oparty o komorę parową oraz warstwę grafitu w okolicy zawiasu. Wewnętrzny wyświetlacz obsłuży odświeżanie do 120 Hz, a zewnętrzny – do 60 Hz.

Ekrany Samsung Galaxy Z Flip 6

Znacznych nowości nie doczekały się ekrany, które mają 3,4 oraz 6,7 cala. Zewnętrzny w dalszym ciągu oferuje technologię Super AMOLED. W przypadku wewnętrznego nowością będzie wyższa jasność szczytowa, która osiągnie nawet 2600 nitów. Przy ekranach zabezpieczanych folią jest to zdecydowanie pożądane ulepszenie.

Zmianą, która powinna zadowolić twórców internetowych treści, dotyczy aparatów. Ulepszony został zarówno główny aparat, jak i obiektyw ultraszerokokątny. Od teraz główny aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 50 Mpix i korzysta z technologii Dual Pixel AF dla szybszego ostrzenia. Większy rozmiar pojedynczego piksela wynoszący 2 μm zwiększy ilość światła przyjmowanego przez matrycę w nocnych warunkach. Jaśniejszej matrycy doczekał się aparat ultraszerokokątny, który nadal rejestruje zdjęcia w rozdzielczości 12 Mpix. Po otwarciu telefonu nadal ukaże nam się 10-megapikselowy aparat do selfie.

Nowe aparaty w Samsungu Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 wykorzysta te aparaty do kręcenia lepszych zdjęć i wideo nie tylko we własnej aplikacji. Po raz pierwszy tryb Super HDR oraz nocny zoptymalizowano tak, by działały z aplikacją Instagram. Do tego producent poprawił jakość wideo nocnego i zmniejszył ogólną ilość szumu w materiałach.

W oprogramowaniu zaimplementowano także animowane tapety z ruchomymi elementami na mniejszym ekranie. Ten w dalszym ciągu wspiera strony z widżetami zamiast pełnoprawnych aplikacji, ale zapewne będzie można to zmienić z pomocą aplikacji Good Lock. Smartfon rozpocznie swoją przygodę z Androidem 14 i nakładką One UI 6.1, a producent obiecuje wspierać go 7 aktualizacjami systemu oraz dostarczaniem przez 7 lat poprawek bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – specyfikacja i cena

Specyfikacja Samsung Galaxy Z Flip 6 Wymiary Złożony: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm

Rozłożony: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Masa 187 g Stopień ochrony IP IPX8 Wykończenie Szkło Gorilla Victus 2 (przód/tył), FTG + folia (środek), Armor Aluminum (ramki + grzbiet) Ekran Zewnętrzny: 3,4″ Super AMOLED, 60 Hz

Wewnętrzny: 7,6″ Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz Rozdzielczość ekranu Zewnętrzny: 748 x 720 pikseli (305 ppi)

Wewnętrzny: 2640 x 1080 pikseli (426 ppi) Głośniki Stereo Układ obliczeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) Procesor 1 x 3,19 GHz Cortex X4 + 5 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 Grafika Adreno 750 (1 GHz) RAM 12 GB ROM 256 GB, 512 GB UFS 4.0 Slot na kartę Micro SD Brak System Android 14 Nakładka One UI 6.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e trzypasmowe Bluetooth 5.3, A2DP, LE NFC tak Lokalizacja GPS, Glonass, BDS, Galileo USB Typu C, 3.2, OTG Czujniki Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, barometr, kompas SIM Dual SIM z eSIM, Dual 5G Czytnik linii papilarnych Na bocznej ramce Akumulator Li-ion, 4000 mAh Prędkość ładowania przewodowego Do 25W Ładowanie bezprzewodowe Tak, do 15W Aparat główny 50 Mpix f/1.8, OIS, 1µm, Dual Pixel AF Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2, 1/2,55″, 1,12µm, pole widzenia 123˚ Przedni aparat 10 Mpix f/2.2, 1,22µm, 24 mm Wideo 4K/30/60 FPS; HDR 10+

Samsung Galaxy Z Flip 6 (fot. Arkadiusz Dziermański)

Samsung Galaxy Z Flip 6 kupimy w dwóch wariantach: z 256 i 512 GB pamięci:

Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 GB – 5199 złotych;

Samsung Galaxy Z Flip 6 12/512 GB – 5749 złotych.

Drogo, tanio? Jeśli nie przekonuje was ta cena, to sprawdźcie recenzję Samsunga Galaxy Z Flip 6 – ten będzie tańszy. A jeśli chcecie kupić taniej Z Flipa 6 na premierę, to wyposażcie się w kalkulatory, gdyż w tym roku oprócz programu Odkup skorzystamy z Multi Buy Offer. Przy zakupie więcej niż jednego z nowych sprzętów producenta, w ramach gratisu otrzymamy rabaty wynoszące odpowiednio 400 zł cashbacku dla dwóch produktów oraz 600 zł cashbacku przy zakupie trzech produktów. Ponadto, przy zakupie Samsung Care+ otrzymamy dwa lata usługi w cenie jednego roku.

W ramach programu Odkup minimalna kwota, jaką otrzymamy za starsze urządzenie, wyniesie 600, a maksymalna – 3000 złotych. Gdy nie interesuje nas oddanie starego sprzętu, możemy wybrać natychmiastowe 450 złotych bonusu, który zostaje uwzględniony w koszyku. Bonusem do zamówień przedpremierowych będzie też etui.

W tym roku Samsung Galaxy Z Fold 6 wyewoluował niewiele

Jeszcze mniejszej ewolucji doczekał się Samsung Galaxy Z Fold 6, choć osobiście przyznaję, że do twarzy mu w nowych kolorach, szczególnie w wariancie granatowym oraz różowym. Oprócz tych dwóch standardowym kolorem jest srebrny, a na stronie Samsung.com znajdziecie ekskluzywny antracyt oraz biel.

Samsung Galaxy Z Fold 6 w całej okazałości

Samsung postawił na to, by odchudzić tegorocznego Folda 6, ale nie są to zmiany, które zrównałyby go chociażby z Honor Magic V2. Po złożeniu cała konstrukcja jest cieńsza o 1,2 mm, a jej grubość wynosi 12,2 mm. Przy rozłożeniu jest to już 5,6 mm – o pół milimetra mniej niż rok temu. Takich zmian udało się dokonać także dzięki zmianie proporcji – urządzenie jest teraz szersze o milimetr przed rozłożeniem i o 2,7 mm po rozłożeniu. W efekcie na froncie zmieszczono większy, 6,3-calowy ekran.

Galaxy Z Fold 6 zmniejszył swoją masę z 253 gramów na 239 gramów. Co godne pochwały, udało się osiągnąć ten rezultat przy zapewnieniu wodo- i pyłoodporności w standardzie IP48. Telefon poradzi sobie zatem z drobinami o średnicy większej niż 1 mm. Ulepszono także ramkę oraz zawias i, podobnie jak w najnowszym Flipie, mają one być o 10% bardziej trwałe niż w poprzedniku. Zabrakło miejsca dla rysika S Pen, który w dalszym ciągu jest wspierany, ale jako niezależne akcesorium.

Ekrany w Samsungu Galaxy Z Fold 6

Powiększenie ekranu to niejedyna nowość. Samsung zmienił podłoże organiczne, przez co poprawiła się jasność panelu wewnętrznego oraz zwiększyła energooszczędność. Maksymalna jasność może wynieść na krótki moment 2600 nitów. Nieco zmienione proporcje wymusiły inne rozdzielczości: dla dużego ekranu to 2160×1856 pikseli (375 ppi), dla mniejszego – 2376×968 pikseli (407 ppi).

Samsung Galaxy Z Fold 6 wystartuje z najmocniejszym układem mobilnym w ofercie Qualcomma – Snapdragonem 8 Gen 3 for Galaxy. To ten sam procesor, który gościł w Samsungu Galaxy S24 Ultra i który znajdziemy w Z Flip 6. Między innymi ze względu na jego potrzeby Samsung poszerzył komorę parową w Galaxy Z Fold 6 – teraz jest ona o 60% większa niż poprzednio. Zmianie nie uległa ilość pamięci operacyjnej – Samsung w dalszym ciągu stawia na 12 GB RAM-u LPDDR5X.

Aparaty w Samsungu Galaxy Z Fold 6

Więcej nowości sprzętowych w urządzeniu nie uświadczymy. Pozostawiono te same głośniki, silnik wibracji, a przede wszystkim – aparaty. Główna matryca to 50-megapikselowe rozwiązanie z poprzedniego roku, a towarzyszą mu identyczne 10 Mpix z potrójnym przybliżeniem oraz ultraszerokokątne 12 Mpix. W dalszym ciągu pod elastycznym ekranem kryją się 4 megapiksele, a na ekranie frontowym – 10 megapikseli. Nad wszystkim kontrolę sprawują akumulatory o łącznej pojemności 4400 mAh. Urządzenie, podobnie jak inne flagowce z tegorocznej oferty Samsunga, otrzyma 7 lat wsparcia poprawkami bezpieczeństwa i 7 dużych aktualizacji systemu.

Samsung Galaxy Z Fold 6 – specyfikacja oraz cena

Specyfikacja Samsung Galaxy Z Fold 6 Wymiary Złożony: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm

Rozłożony: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Masa 239 g Stopień ochrony IP IP48 Wykończenie Szkło Gorilla Victus 2 (przód/tył), FTG + folia (środek), Armor Aluminum (ramki + grzbiet) Ekran Zewnętrzny: 6,3″ Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

Wewnętrzny: 7,6″ Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz Rozdzielczość ekranu Zewnętrzny: 2376×968 pikseli (407 ppi)

Wewnętrzny: 2160×1856 pikseli (375 ppi) Głośniki Stereo Układ obliczeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) Procesor 1 x 3,19 GHz Cortex X4 + 5 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 Grafika Adreno 750 (1 GHz) RAM 12 GB ROM 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 Slot na kartę Micro SD Brak System Android 14 Nakładka One UI 6.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e trzypasmowe Bluetooth 5.3, A2DP, LE NFC tak Lokalizacja GPS, Glonass, BDS, Galileo USB Typu C, 3.2, OTG Czujniki Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, barometr, kompas SIM Dual SIM z eSIM, Dual 5G Czytnik linii papilarnych Na bocznej ramce Akumulator Li-ion, 4400 mAh Prędkość ładowania przewodowego Do 25W Ładowanie bezprzewodowe Tak, do 15W Aparat główny 50 Mpix f/1.8, OIS, 1/1,3″, 1µm, Dual Pixel AF Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2, 1/2,55″, 1,12µm, pole widzenia 123˚ Aparat przybliżający 10 Mpix f/2.4, OIS, 1/3,94″, 1µm, PDAF, 3-krotny zoom optyczny Przedni aparat (pod ekranem) 4 Mpix f/1.8, 2µm, 26 mm Przedni aparat 10 Mpix f/2.2, 1,22µm, 24 mm Wideo 8K/30 FPS, 4K/30/60/120 FPS; HDR 10+

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 6 trafi do nas w trzech wariantach:

Samsung Galaxy Z Fold 6 12/256 GB – 8699 złotych;

Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512 GB – 9199 złotych;

Samsung Galaxy Z Fold 6 12 GB/ 1 TB – 10199 złotych;

Magiczna, pięciocyfrowa granica dla najdroższego modelu w ofercie została przekroczona, ale Samsung przygotował szereg zniżek. W ramach programu Odkup przy zwrocie starego urządzenia możemy zyskać rabat do 300 złotych, a gwarantowana kwota odkupu wynosi 600 zł. Jeśli nie interesuje nas oddawanie starego sprzętu, możemy uzyskać 450 zł jako natychmiastowy cashback. Producent dorzuca też w prezencie przedsprzedażowym etui do smartfonu.

W ramach trwającej do 23 lipca akcji urządzenie kupimy jako część Multi Buy Offer – przy zakupie dwóch premierowych sprzętów Samsunga dostaniemy 400 zł zwrotu na konto, a przy trzech – 600 złotych. Wtedy też zakupimy dwa lata usługi Samsung Care+ w cenie jednego roku. Przed zakupem przeczytajcie recenzję Samsunga Galaxy Z Fold 5 i rozważcie opłacalność zakupu.

Nowości w Galaxy AI – więcej języków i więcej rysowania

Samsung Galaxy AI pojawiło się już w składanych urządzeniach z 2023 roku, a jego integracja w tym roku rozciąga się poza smartfony. O nowościach z zakresu akcesoriów przeczytacie w osobnym tekście Kacpra, natomiast tu skupimy się na sztucznej inteligencji w postaci narzędzi wewnątrz oprogramowania One UI.

Fot. Arkadiusz Dziermański

Nowością są rozwiązania, dzięki którym nasze bazgroły mogą przerodzić się w integralną część danego zdjęcia. Dzięki sztucznej inteligencji i funkcji “Od szkicu do obrazu”, podczas obróbki zdjęć możemy narysować obiekt (np. kota), a ten znajdzie się na zdjęciu w jednej z czterech form. Jeśli te nam się nie spodobają, możemy je wygenerować ponownie, ale zapiszemy tylko jeden z czterech takich obrazków. Znaczenie będzie mieć to, co narysowaliśmy, jak i kolor, który do tego wybraliśmy. W przypadku Z Fold 6 ta funkcja pozwoli na swobodne rysowanie także bez użycia zdjęć.

To nie wszystko, co będziemy mogli zrobić ze zdjęciami. W ramach funkcji “Studio portretu” możemy wybrać jeden z czterech stylów, które zmienią nasze zdjęcie w coś na wzór rysunku lub karykatury, w zależności od interpretacji. Ponownie otrzymamy cztery przykładowe realizacje, a zapiszemy jedną z nich. Dostępne style to: komiks, kreskówka 3D, akwarela oraz szkic. Do tego możemy przekształcić nieruchome zdjęcie w ruchomy film, gdy mamy wyraźnie oddzielone warstwy, jak na przykład przy zdjęciu portretowym. Efekt przypomina ruchome zdjęcia 3D, które mogliście zobaczyć na Facebooku, choć z mniejszym stopniem domalowywania tła.

Fot. Arkadiusz Dziermański

Pojawiło się też wykorzystanie dwóch ekranów przy tłumaczeniu. Teraz, podczas korzystania z tłumacza Samsunga naszym rozmówcom pokaże się wymawiana przez nas fraza, ale już w ich języku. Wystarczy, że klikną oni mikrofon znajdujący się na mniejszym ekranie, by mogli wypowiedzieć swoje zdanie, które po przetłumaczeniu zobaczymy na ekranie. Samsung poszerzył też gamę obecnych języków o kolejne trzy języki.

Nowości doczekała się także klawiatura Samsung, a więc i wszystkie miejsca, w których możemy z niej skorzystać. Nową funkcjonalnością jest “tworzenie”, które przypomina nieco ograniczoną wersję Chatu GPT. Możemy poprosić ją o napisanie za nas dowolnej wiadomości (choć będzie unikać tematu alkoholu czy używek). Przed wygenerowaniem wybierzemy miejsce, gdzie chcielibyśmy opublikować taki tekst oraz styl, w jakim ma on zostać zredagowany. Rozwiązanie nieco halucynuje i jeśli nie dostarczymy mu informacji na temat konkretnych detali, to samo je wymyśli. Na ten moment w języku polskim nie działa jeszcze “Asystent czatu”, który ma dostarczać proponowane odpowiedzi.

Kilka rozwiązań będzie też mocniej zintegrowanych wewnątrz aplikacji Samsunga. Notatki pozwalają teraz na włączenie interpretacji mowy i umieszczanie jej w notatkach, co dotychczas odbywało się tylko za pomocą dyktafonu. Funkcja tłumaczeń zadziała bezpośrednio na PDF-ach oraz na obrazach z tekstem na stronach internetowych. Do szybkiej aktywacji rozwiązań AI posłuży S Pen.