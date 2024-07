Jakie funkcje monitorowania zdrowia będzie miał Galaxy Ring? Już to wiemy

Inteligentny pierścień Samsunga – Galaxy Ring – jest urządzeniem, o którym mówi się od 2015 roku

Minęła prawie dekada, odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym pierścieniu i aż do drugiej połowy zeszłego roku nie dochodziły do nas żadne konkretne informacje. Potem, w przeciągu kilku miesięcy, przeszliśmy od pierwszych wzmianek w kodach aplikacji do oficjalnego ogłoszenia podczas styczniowego Galaxy Unpacked. Wtedy to właśnie Samsung po raz pierwszy ogłosił istnienie Galaxy Ring, na początku tylko zapowiadając jego premierę w tym roku. Następna prezentacja miała już miejsce podczas MWC, a w międzyczasie dostawaliśmy sporo doniesień, które pozwoliły nam dowiedzieć się więcej o tym pierścieniu.

Do wyboru będzie całkiem sporo rozmiarów, a w zależności od tego, jaki rozmiar wybierzemy, będziemy mieć też inną pojemność baterii:

Rozmiary 5, 6 i 7 – bateria o pojemności 17 mAh,

Rozmiary 8, 9, 10 i 11 – 18,5 mAh,

Rozmiary 12 i 13 – 22,5 mAh.

Wyciekło też zdjęcie etui ładującego, wyglądającego podobnie do etui Galaxy Buds. Możliwe, że właśnie dlatego Samsung zdecydował się na zmianę projektu słuchawek, by etui obu tych urządzeń nie myliły się ze sobą.

Wiemy również, że będzie to sprzęt służący do monitorowania organizmu i utrzymywania dobrego samopoczucia użytkownika. Do naszej dyspozycji będą więc takie funkcje, jak pomiar tętna, temperatury, funkcje śledzenia snu itp. Wszystko to zostanie zintegrowane z aplikacją Zdrowie i można się tylko domyślać, że Samsung na pewno zadba o jakieś dodatkowe bonusy wynikające z faktu, iż posiadamy jeszcze zegarek Galaxy Watch. Podobno wśród funkcji pojawi się też „ocena witalności”, śledzenie cyklu i płodności, a także wsparcie w dietach, choć tylko na niektórych rynkach.

Najnowszy przeciek dostarcza nam kolejnych szczegółów związanych właśnie z tego typu funkcjami. Serwis Android Authority dotarł do niektórych z nich w kodzie aplikacji Samsung Zdrowie, gdzie znaleziono potwierdzenie na monitorowanie tętna i stresu, a także na istnienie funkcji pomiaru temperatury skóry oraz śledzenia cyklu menstruacyjnego. Galaxy Ring będzie ponadto wyposażony w wykrywanie chrapania, ale do tego potrzebny będzie znajdujący się w pobliżu naładowany smartfon.

Oczywiście funkcje te nie są żadną nowością dla posiadaczy Galaxy Watch, jednak nie spodziewaliśmy się, by Samsung umieścił na pokładzie pierścienia coś innego. Galaxy Ring ma wspierać dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie, a znany nam zestaw funkcji idealnie się do tego nada. Spodziewam się również, że Samsung zadba o to, by pierścień współpracował z istniejącymi urządzeniami Galaxy Watch, by zapewnić kompleksowe monitorowanie zdrowia i aktywności.