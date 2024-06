Nie musisz czekać na Galaxy Unpacked, by obejrzeć tegoroczne nowości Samsunga

Galaxy Unpacked już za rogiem

Do Galaxy Unpacked zostały mniej niż dwa tygodnie i jak to zwykle bywa, wkroczyliśmy w okres, w którym przecieków dotyczących nadchodzących premier będzie tylko przybywać. Większość z nich potwierdza już to, co ujawniono wcześniej, dzięki czemu wiemy już, czego powinniśmy się spodziewać po zbliżającym się wydarzeniu. Niestety nie wszystkie wieści są optymistyczne, bo niektóre z urządzeń nie dostaną tyle ulepszeń, ile byśmy chcieli, a jednocześnie ich ceny skoczą w górę. Tyczy się to przede wszystkim składaków.

Tym razem znany leaker Evan Blass udostępnił partię oficjalnie wyglądających renderów, na których podziwiać możemy prawie wszystkie nowości od Samsunga. Zabrakło jedynie Galaxy Ring, jednak jego wygląd został ujawniony wcześniej, a że nie zanosi się na jakąś różnorodność wariantów, teraz skupimy się na pozostałych sprzętach i wersjach kolorystycznych, w jakich będą dostępne.

Rendery Samsunga Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 będą mocno przypominać poprzedników, a jedyną różnicą będą płaskie ramki, nawiązujące do projektu Galaxy S24 oraz inne obramowanie sensorów w Foldzie. Poza tym pod względem projektu Samsung w tym roku zbytnio nie zaszaleje. Jeśli zaś chodzi o kolory, Z Fold 6 dostępny będzie w wersji szarej, granatowej oraz różowej, a Flip – szarej, błękitnej, żółtej i seledynowej. Widać, też, że w zależności od wariantu, pierścienie wokół aparatów dopasowane będą do koloru obudowy, co jest miłym akcentem.

Rendery Samsunga Galaxy Z Flip 6

Galaxy Watch 7 ma pojawić się na rynku w co najmniej trzech kolorach – kremowym, srebrnym i ciemnozielonym. Wszystkie trzy wersje będą miały przy paskach dodatkowe niebieskie i pomarańczowe akcenty.

Rendery Samsunga Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra to z kolei zupełna nowość i jego wygląd nie do końca może wszystkim odpowiadać. Chociaż Samsung postawi na kwadratową kopertę jak w Apple Watch Ultra, ekran pozostanie okrągły, co sprawia wrażenie niewykorzystanego potencjału. Sama konstrukcja też prezentuje się dość masywnie. Do wyboru dostaniemy kolor ciemnoszary, srebrny i pomarańczowy.

Rendery Samsunga Galaxy Watch Ultra

Duża metamorfozę przejdą słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro. Zamiast etui w kształcie puderniczki dostaniemy konstrukcję nawiązującą do AirPodsów. Cechą charakterystyczną etui ma być przezroczyste wieczko, a same słuchawki dostaną dość szerokie pałąki, odróżniające je od modeli konkurencji. Do wyboru będziemy mieli przynajmniej dwa kolory – biały i grafitowy. Wcześniej widzieliśmy też wersję fioletową, więc prawdopodobnie taki wariant też się pojawi. Na słuchawkach oraz etui widać akcenty w kolorach pomarańczowym i niebieskim.

Rendery Samsunga Galaxy Buds 3

Jak już wspomniałam, zabrakło tutaj Galaxy Ring, jednak na ujawnienie szczegółów jego konstrukcji nie będziemy musieli długo czekać. Inteligentny pierścień, nowe smartwatche i składaki zadebiutują już 10 lipca, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked.