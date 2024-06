Koniec domysłów. Samsung ogłosił datę Galaxy Unpacked

Samsung nas nie zaskoczył, ale dobrze znać oficjalny termin Galaxy Unpacked

Drugie wydarzenie Unpacked jest chyba jeszcze bardziej oczekiwane niż pierwsze i trudno się temu dziwić. Południowokoreański gigant pokaże na nim masę nowości – Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 oraz (choć to wciąż nie jest pewne) serię Galaxy Tab S10. Jak więc widzicie, jest czego wypatrywać. Do tej pory wszystkie te urządzenia w mniejszym lub większym stopniu zostały przybliżone w przeciekach i chociaż data ich premiery też została dawno ujawniona, aż do tej pory nie mieliśmy żadnego oficjalnego potwierdzenia. W końcu jednak Samsung postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości, ogłaszając, że Galaxy Unpacked odbędzie się 10 lipca w Paryżu. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Samsung.com, Samsung Newsroom i kanale YouTube Samsung Polska o godzinie 15:00.

Oczywiście producent musiał utrzymać coś w tajemnicy, dlatego nie ujawnił, które konkretnie sprzęty nam pokaże, choć to wiemy już od dawna. Potwierdzono jedynie nadejście Galaxy AI, co każe przypuszczać, że wzmianki o nowych funkcjach sztucznej inteligencji w One UI 6.1.1 okażą się prawdziwe i nadchodząca aktualizacja nie będzie należała do tych mało znaczących.

Nadchodzi kolejna odsłona Galaxy AI. Bądź gotów na odkrycie jej potencjału w najnowszej serii Galaxy i całym ekosystemie. Przygotuj się na świat pełen możliwości, wkraczając w nową erę mobilnej sztucznej inteligencji – napisał Samsung w ogłoszeniu.

Z pewnością najwięcej zainteresowania wzbudzą Galaxy Ring i Galaxy Watch Ultra, czyli dwa zupełnie nowe urządzenia w ofercie producenta. Inteligentny pierścień pojawiał się w przeciekach od wielu lat i jesteśmy ciekawi, co tak naprawdę będzie miał do zaoferowania. Ultrasmartwatch też jest bardzo interesującym urządzeniem, które ma stanowić konkurencję dla Apple Watch Ultra. Na razie trudno powiedzieć, czy mu się to uda, bo z jednej strony jego wygląd może zniechęcać, a z drugiej ujawniona do tej pory specyfikacja nie jest jakaś rewolucyjna.

Kilku zmian doczekają się też składaki, które dostaną nieco ulepszony projekt z płaskimi ramkami, by bardziej przypominać Galaxy S24. Dodatkowo Samsung odchudzi nieco Folda, a Flip doczeka się powiększenia baterii, na co wiele osób czekało. Nie będzie to poziom konkurencji, ale lepsze to niż nic. O dziwo sporą metamorfozę przejdą słuchawki Galaxy Buds 3. Urządzenie raczej pomijane, jednak w tym roku przykuje nieco spojrzeń, bo producent zrezygnuje z typowego poziomego etui na rzecz zgrabniejszego i poziomego, kształtem przypominającego etui w AirPodsach. Same słuchawki też będą wyglądały inaczej, bo zamiast niewielkich pchełek dostaniemy konstrukcję z szerokimi pałąkami.

Jedynymi sprzętami, które jak dotąd kryją się przed przeciekami, są tablety Galaxy Tab S10. Dotychczasowe doniesienia ujawniły jedynie chipset MediaTek na pokładzie modelu Plus oraz brak zmian w konstrukcji modelu Ultra. Poza tym nie wiemy właściwie nic. Albo więc urządzenia te nie zaoferują niczego ciekawego, albo Samsung naprawdę wyda je w innym terminie. Na szczęście na odpowiedź nie będziemy czekać długo, bo wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się już za dwa tygodnie.