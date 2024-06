One UI 7 zyska bardzo przydatną funkcję prywatności

One UI 7 wprowadzi na smartfony Galaxy nową funkcję związaną z prywatnością

Samsung może w tym roku trochę zamieszać z aktualizacjami. Wcześniej One UI X.1.1, debiutujący razem ze składakami, był raczej dość niewielką wersją oprogramowania, która wprowadzała drobne zmiany i optymalizacje pod kątem urządzeń składanych. Nadchodzący One UI 6.1.1 ma być już inny, na co wskazują wszystkie dotychczasowe przecieki. Będzie to dość obszerna aktualizacja, dodająca kilka nowych funkcji rozwijających Galaxy AI i nie tylko. Własnie z tego względu może się okazać, że premiera One UI 7 może się opóźnić. Zamiast w październiku, nowa nakładka pojawi się dopiero w listopadzie lub nawet w grudniu, a to oznacza, że dłużej poczekamy na aktualizację do Androida 15.

W międzyczasie zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia związane z kolejną dużą aktualizacją interfejsu Samsunga. Na razie o One UI 7 wiemy niewiele, jednak pierwsze wzmianki wskazują, na bardzo przydatne ulepszenie związane z prywatnością i bezpieczeństwem użytkownika. Jak donosi leaker Taruna Vatsa na X, południowokoreański gigant wprowadzi funkcję o nazwie App Lock. Co ciekawe, nie będzie to taka całkowita nowość, ponieważ w poprzednich wersjach One UI taka funkcja była dostępna, jednak tylko w niektórych regionach, więc można oczekiwać, że tym razem Samsung udostępni ją globalnie.

Na czym będzie polegać taka blokada aplikacji? Tutaj w zasadzie nie ma wielkiej filozofii, bo jak sama nazwa wskazuje, funkcja ta ma za zadanie blokować dostęp do danych aplikacji. Jeśli często ktoś inny ma dostęp do naszego telefonu lub po prostu okazjonalnie musimy go komuś użyczyć, jest to dobry sposób na uniemożliwienie wścibskim oczom zajrzenia do naszego komunikatora czy innej apki.

Oczywiście użytkownicy smartfonów Galaxy nadal będą mieli dostęp do Bezpiecznego folderu, w którym mogą ukrywać swoje aplikacje, dokumenty czy pliki. Będzie to po prostu dodatkowa funkcja, a takich nigdy za wiele. App Lock znajdziemy w sekcji Zaawansowane funkcje aplikacji w Ustawieniach. Warto też zauważyć, że jej użycie może być dużo wygodniejsze niż Bezpieczny folder, ponieważ nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

One UI 7 jest obecnie w fazie rozwoju i jeszcze kilka miesięcy minie, zanim Samsung zaprezentuje nam stabilną wersję swojego interfejsu. Spodziewamy się, że w kolejnych tygodniach zacznie pojawiać się więcej informacji na temat szykowanych przez firmę nowości.