Galaxy Z Flip 6 będzie drogi. Zwłaszcza w Europie

Ile będzie kosztować Galaxy Z Flip 6?

Jak to zwykle bywa, im bliżej jesteśmy premiery, tym mniej tajemnic mają przed nami nowe urządzenia Samsunga. Specyfikacja oraz wygląd Galaxy Z Flip 6 zostały ujawnione przez liczne przecieki, dzięki którym wiemy, czego powinniśmy się po nim spodziewać. Zmian będzie kilka, a zaczną się one już od wyglądu, który zbliży się do tego, co producent zaprezentował nam w serii Galaxy S24. Jak możecie zobaczyć na renderach, nowy Flip dostanie płaskie ramki, nadające całej konstrukcji bardziej kanciastego i mniej smukłego charakteru. Podobne zmiany w projekcie zobaczymy również w Foldzie.

Rendery Galaxy Z Flip 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix



Choć niektóre źródła wspominają o drobnym powiększeniu ekranu zewnętrznego, to na razie nic na to nie wskazuje, a nawet jeśli tak się stanie, różnica raczej nie będzie znacząca. Wydaje się, że pozostaniemy przy 3,4-calowym panelu w kształcie folderu, z wycięciem na podwójny aparat i lampę błyskową, umieszczone w lewym górnym rogu. Ekran główny pozostanie bez zmian – Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli. Nowy będzie natomiast procesor, bo Samsung sięgnie po Snapdragona 8 Gen 3, a chipset zostanie sparowany z 8 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Ulepszenia doczeka się też bateria, która urośnie z 3700 mAh do 4000 mAh. Ładowanie niestety nie przyspieszy i pozostaniemy przy 25 W. Ostatnim z tych raczej niezbyt imponujących ulepszeń ma być wymiana aparatu głównego na jednostkę 50 Mpix.

Jak widać, Galaxy Z Flip 6 nie zapowiada się w tym roku zbyt imponująco, co tyczy się także Galaxy Z Fold 6. Oba modele dostaną raczej łagodne ulepszenia, bez wielkich rewolucji. Największą nowością ma być Galaxy AI, czyli funkcje sztucznej inteligencji, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez producenta. Samsung pracuje nad stosownymi optymalizacjami pod składaki, a także nad kilkoma dodatkowymi funkcjonalnościami, które zostaną wprowadzone wraz z One UI 6.1.1, aktualizacją debiutującą podczas nadchodzącego Galaxy Unpacked.

Rendery Galaxy Z Flip 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix



Niestety – chociaż zmian nie będzie zbyt wiele, południowokoreański gigant i tak planuje podwyżkę cen nowej generacji składaków. Wcześniejsze doniesienia wspomniały o 100 dolarach, jednak jak się okazuje, nie wszędzie. Najnowszy przeciek zdradził nam, że Galaxy Z Flip 6 będzie kosztował w Europie około 150 euro więcej niż poprzednik. To sprawi, że za wersję z 256 Gb trzeba będzie zapłacić 1340 euro, a za wariant 512 GB – 1467 euro. Dla porównania, Flip 5 kosztował w zeszłym roku 1200 lub 1320 euro. Będziemy mieli więc do czynienia z około 11-procentową podwyżką.

Warto pamiętać, że polskie ceny nie są bezpośrednim przeliczeniem euro na złotówki, bo w zależności od konkretnego rynku, doliczane są różne dodatkowe opłaty, takie jak podatki, cła, ceny logistyczne itp. Dlatego zeszłoroczny model w naszym kraju kosztował:

8/256 GB – 5 499 zł

8/512 GB – 5 999 zł

Podwyżka sprawi, że ceny te wzrosną przynajmniej o ~600 złotych, a to z kolei oznacza, iż wariant z mniejszą ilością pamięci przekroczy próg 6 tys. złotych, podczas gdy za ten z większą przyjdzie nam zapłacić blisko 7 tys. złotych. Ceny porażające, choć należy wspomnieć, że to wciąż tylko doniesienia. Podwyżka na pewno będzie, ale pozostaje mieć nadzieje na mniejszy wzrost cen.