Na One UI 7 trochę poczekamy, ale będzie warto

One UI 7 – kiedy pojawi się kolejna wersja nakładki Samsunga?

Pomimo braku wcześniejszych ogłoszeń, w ostatnich latach Samsung miał w miarę regularny cykl wydawania kolejnych wersji oprogramowania. Kolejne generacje One UI pojawiały się zwykle w okolicach września, a pierwsza duża aktualizacja razem z nowymi flagowcami Galaxy S, by latem wydać jeszcze wersję One UI x.1.1 dla składaków. Oznaczało to, że w sierpniu zaczynała pojawiać się już wersja beta nowej nakładki, ujawniająca nam pierwsze szczegóły szykowanych przez producenta nowości. W tym roku wszystko jednak uległo zmianie za sprawą Galaxy AI, czyli funkcji sztucznej inteligencji, po raz pierwszy wprowadzonych do systemu wraz z One UI 6.1.

One UI 6.1.1, zamiast być drobną aktualizacją z optymalizacjami pod składaki, stało się dość dużym zbiorem nowości, przynosząc ze sobą takie zmiany, jak Portrait Studio, Sketch to Image, rozszerzenie Tłumaczeń na żywo, ulepszenia klawiatury, nowe funkcje wideo itp. Jej dostępność też nie jest ograniczona tylko do składaków, bo docelowo ma trafić na całkiem sporą liczbę smartfonów i tabletów. Samsung jest właśnie w trakcie jej wdrażania, a to oznacza, że nie może jeszcze ruszyć z betą kolejnej generacji swojego oprogramowania. Skoro najpierw musi udostępnić tę wersję na wszystkie kwalifikujące się urządzenia, to musi opóźnić wydanie pierwszej bety One UI 7, której spodziewaliśmy się w trzecim tygodniu sierpnia.

W porównaniu do poprzednich wersji x.1, One UI 6.1 potrzebowało kilku miesięcy więcej, by pojawić się na kwalifikujących się urządzeniach. Przeniesienie Galaxy AI na starsze modele wymagało więcej pracy i to samo tyczy się też One UI 6.1.1. Dotychczas bardzo sprawnie przeprowadzane aktualizacje Samsunga będą więc trwać dłużej, choć raczej nie ma na co narzekać. Skoro sztuczna inteligencja ma być teraz w centrum wszystkich kolejnych wersji oprogramowania, to także One UI 7 będzie wymagało od producenta więcej pracy i więcej czasu na wdrażanie. Poczekamy więc na pierwszą betę znacznie dłużej niż zwykle, zapewne przynajmniej do września. Południowokoreański gigant może też chcieć skrócić czas samych testów, dokładając więcej starań, aby wcześniej wyeliminować wszystkie możliwe błędy.

Jednak wydaje się, że takie oczekiwanie będzie tego warte. Już w ramach One UI 6.1 producent pokazał nam, że Galaxy AI może naprawdę odmienić sposób, w jaki korzystamy ze smartfonów i spodziewamy się, że tak samo będzie również teraz. Co prawda One UI 7 może jeszcze nie mieć tak dużo zmian związanych ze sztuczną inteligencją i na te największe będziemy musieli poczekać do premiery Galaxy S25, ale i tak ulepszeń powinno być sporo. Na pewno szykują się znaczące zmiany w warstwie wizualnej interfejsu — od nowego wyglądu ikon, przez nowy pasek powiadomień i szybkich ustawień, na wielu optymalizacjach działania systemu kończąc. Po kilku latach raczej niewielkich ingerencji w wygląd One UI, już same te ulepszenia są warte oczekiwania, a trzeba pamiętać, że kiedy już pojawi się wersja testowa, poznamy zapewne jeszcze więcej planowanych zmian.