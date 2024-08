Wiemy już, jakie nowości przyniesie One UI 7. Szykuje się solidne odświeżenie

One UI 7 – jakie nowości przyniesie?

W lipcu, razem z nową generacją składaków, Samsung wydał One UI 6.1.1, a to oznacza, że teraz powinniśmy już wyczekiwać premiery kolejnej dużej aktualizacji nakładki producenta. Przez ostatnie trzy lata nie dostaliśmy zbyt wielu nowości w ramach głównej iteracji, bo zeszłoroczne One UI 6 skupiało się w zasadzie na układzie Quick Panel, a Galaxy AI wprowadzono dopiero w One UI 6.1. Niedawna aktualizacja wprowadziła optymalizacje pod składaki i chociaż zwykle ta wersja nie zawiera wielu nowości, tym razem dodano nam jeszcze kilka funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, które trafiły (lub dopiero trafią) także do innych urządzeń.

Trudno więc nie zastanawiać się nad tym, co takiego południowokoreański gigant szykuje dla One UI 7. Kolejna duża aktualizacja oprogramowania może przynieść sporo zmian i jeśli wierzyć przeciekom, najwięcej z nich dotyczyć będzie wyglądu. Zmienić ma się wygląd ikon, a przede wszystkim pojawią się dwie podzielone sekcje – powiadomień i szybkich ustawień. Jest to element interfejsu, który znać możemy z iOS czy też z MIUI/HyperOS. Ostatnie doniesienia wskazywały, że w tym roku Samsung mocno będzie inspirował się konkurencją.

Teraz znany leaker Ice Universe udostępnił na Weibo dość obszerną listę zmian, jakie wprowadzone zostaną w tym roku. Oto, co ma się pojawić w One UI 7:

Zmieniony wygląd aplikacji systemowych;

Nowy interfejs w tle;

Nowy obszar kontrolny na dole ekranu blokady;

Kontrola ikon skrótów w lewym i prawym rogu ekranu blokady;

Rozwijany pasek powiadomień i szybkich ustawień. Tu warto zaznaczyć, że według raportu Samsung da możliwość decydowania o tym, czy chcemy zachować stary wygląd, czy korzystać z nowego;

Skrót w lewym górnym rogu paska powiadomień, umożliwiający sterowanie większą liczbą aplikacji;

Zoptymalizowane animacje otwierania i zamykania aplikacji;

Nowa ikona baterii i pasek animacji ładowania;

Nowy interfejs aparatu;

Wiadomości SMS 5G;

Nowe wyskakujące okienko powiadomień i animacja zamykania;

Nowa animacja wyświetlająca się podczas odblokowywania urządzenia;

Nowa animacja dotknięcia przycisku i powrotu do strony;

Nowe widżety na pulpicie – dodano różne rozmiary i kształty dla większej personalizacji;

Więcej widżetów ekranu blokady;

Duże foldery.

Jak widać, gigant sporo uwagi poświęci kwestiom wizualnym interfejsu, dodając nowe animacje, nowe ikony czy ulepszając interfejs użytkownika. Na pewno dobrą wiadomością jest fakt, że rozwijane menu dla powiadomień i szybkich ustawień będziemy mogli połączyć lub rozdzielić, wedle naszego uznania. Osoby, które nie lubią zmian, będą mogły pozostać przy starym układzie. Cieszy też zwiększona liczba widżetów, w tym tych na ekranie blokady.

Chociaż lista jest spora, to raczej jedynie część szykowanych przez Samsunga zmian. Spodziewać się można, że One UI 7 zawierać będzie kolejne ulepszenia skoncentrowane na prywatności i bezpieczeństwie, a także nowe funkcje sztucznej inteligencji dla Galaxy AI. SI jest jednym z głównych obszarów zainteresowań firmy, dlatego w nadchodzącej wersji oprogramowania powinniśmy dostać jeszcze więcej takich narzędzi. Istnieje jednak możliwość, że tak, jak w przypadku One UI 6, tak i przy kolejnej generacji trzeba będzie poczekać do pierwszej dużej aktualizacji, wydawanej razem z Galaxy S25. To dość prawdopodobne, by Samsung chciał poczekać z takimi nowościami do wydania flagowców.

Stabilne wydanie One UI 7 powinno pojawić się w październiku lub w listopadzie, jednak może się okazać, że gigant opóźni premierę, zwłaszcza że pierwsza wersja beta wciąż nie została udostępniona.