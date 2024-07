Samsung pracuje nad aktualizacją dla Galaxy Watch 7. Naprawi rażący problem z żywotnością baterii

Galaxy Watch 7 ledwo trafił do sprzedaży, a już przyprawia swoich właścicieli o ból głowy

Chociaż regularna sprzedaż Galaxy Watch 7 dopiero ruszyła, ich świeżo upieczeni właściciele już mają powody do narzekań. O ile wcześniej zegarki Samsunga raczej nie imponowały żywotnością baterii, o tyle najnowsza generacja bije je na głowę. Użytkownicy masowo zgłaszają słabą żywotność ogniw, które przy normalnym użytkowaniu nie wytrzymują nawet jednego dnia z dala od ładowarki. Reddit i fora społecznościowe Samsunga są pełne skarg od posiadaczy Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra, a wszystkie dotyczą właśnie żywotności baterii. W niektórych przypadkach, nawet pomimo lekkiego lub umiarkowanego użytkowania, bateria rozładowuje się w ciągu… 12 godzin.

Czytaj też: Apple szykuje ulepszenia dla iPhone’a SE 4, które mogą być strzałem w kolano

Najbardziej zaskakuje fakt, że dotyczy to także modelu Ultra, który wyposażono w dość solidną baterię 590 mAh, mającą zapewnić ponad 48 godzin pracy na jednym ładowaniu. Może to świadczyć o jakimś błędzie i to właśnie przekazał członek zespołu ds. produktów Galaxy Watch na koreańskim forum społecznościowym Samsunga. Poinformowano tam, że udało się znaleźć usterkę odpowiadającą za nadmierne rozładowywanie się baterii i obiecano odpowiednią aktualizację.

Czytaj też: Seria Oppo Find X8 pojawi się z obsługą jednej z funkcji Apple’a

Poprawka ma trafić na urządzenia w najbliższym czasie, jednak nie poznaliśmy żadnej konkretnej daty, dlatego na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dodatkowo lepiej jest powściągnąć swoje oczekiwania, bo chociaż aktualizacja rozwiążę problem z ekstremalnie szybkim rozładowywaniem się baterii, to nie sprawi, że jej żywotność nagle wzrośnie do kilku dni. Mimo tego wiadomość o tak szybkim poszukiwaniu rozwiązania problemu jest dobra i miejmy nadzieję, że Samsung równie szybko wdroży stosowną poprawkę.

Czytaj też: Galaxy S25 Ultra bez ważnego ulepszenia. A konkurencja działa

Jeśli zauważyliście u siebie tę usterkę, to doraźnie użytkownicy polecają wyłączyć kilka funkcji. Jedną z nich jest wykrywanie „Hej, Google”, co u wielu osób pomogło w przedłużeniu czasu pracy urządzenia. Inni z kolei radzą wyłączyć Bluetooth i niektóre funkcje śledzenia aktywności oraz stanu zdrowia. Nie jest to rozwiązanie komfortowe, jednak lepsze niż ciągłe ładowanie zegarka.