Seria Oppo Find X8 zapowiada się świetnie. Pojawiają się kolejne szczegóły specyfikacji

Na serię Oppo Find X8 warto będzie czekać

Seria Oppo Find X6, a także debiutujące na początku tego roku modele Find X7, przeszły nam koło nosa. Oppo zdecydowało, że wszystkie przygotowane przez siebie ulepszenia ograniczy jedynie do rodzimego rynku, co zdecydowanie wielu osobom się nie spodobało. Na szczęście na początku czerwca producent zorganizował konferencję w Londynie, na której ogłosił m.in. powrót serii Find X na międzynarodowy rynek. Wydarzenie skupione było na sztucznej inteligencji, a Oppo zapowiedziało, że chce podjąć się misji udostępnienia tych funkcji masom, wprowadzając generatywną sztuczną inteligencję do wszystkich swoich serii i docierając w ten sposób do 50 mln użytkowników do końca roku. Najlepszym sposobem, by to osiągnąć, było oczywiście wypuszczenie flagowców w świat.

Chociaż już wcześniej dostawaliśmy pewne doniesienia związane z serią Oppo Find X8, to dopiero po tym ogłoszeniu zaczęliśmy przyglądać się im z dużo większą ciekawością. Zgodnie z raportami, w tym roku mamy dostać trzy modele – Find X8, X8 Pro oraz X8 Ultra, jednak ten ostatni zadebiutuje nieco później, bo w styczniu 2025 roku. Najwyraźniej Oppo idzie w ślady Xiaomi i woli dawkować swoje flagowce. Ze względu na rozbitą w czasie premierę nie dziwi fakt, że przecieki skupiają się przede wszystkim na modelu Pro, bo to on w tym roku będzie grał pierwsze skrzypce w ofercie firmy.

Wiemy już, że Oppo Find X8 Pro zostanie wyposażony w poczwórny zestaw aparatów z dwoma teleobiektywami peryskopowymi. Jedna z nich wykorzystywać będzie sensor Sony IMX882 (LYT-600), a w aparacie głównym pojawi się obiektyw LYT 808. Smartfon będzie też odporny na kurz i wodę zgodnie z normą IP68/69. Urządzenie ma oferować dość duży wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K. Panel będzie zakrzywiony, natomiast w modelu podstawowym dostaniemy ekran płaski.

Oppo Find X7 Ultra

Mówi się również, że oba debiutujące w tym roku modele będą napędzane przez układ Dimensity 9400, podczas gdy Find X8 Ultra sięgnie już po Snapdragona 8 Gen 4, mającego zadebiutować w październiku tego roku. Z dodatkowych informacji wspomina się o „dużej baterii krzemowej” oraz ultradźwiękowym czytniku linii papilarnych dla modelu Pro, choć zapewne te same innowacje znajdą się również na pokładzie ultraflagowca. Warto jeszcze na moment zatrzymać się przy wspomnianej baterii krzemowej, bo wydaje się, że Oppo pożyczy tutaj ogłoszoną niedawno technologię OnePlus. Obie marki sukcesywnie wymieniają się rozwiązaniami, więc nikogo by to nie zdziwiło, a dla serii Find X8 stanowiłoby kolejny atut, bo im pojemniejsze ogniwo, tym dłuższa żywotność, na czym zawsze nam bardzo zależy.

Oppo Find X8 i Find X8 Pro powinny zadebiutować w październiku lub w listopadzie tego roku, co trochę dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że modele Find X7 pojawiły się zaledwie w styczniu. Wydaje się jednak, że wszystko rozbija się o sztuczną inteligencję i chęć zaistnienia na rynku. Ciekawe więc, jakie innowacje w tym temacie zaoferuje nam Oppo.