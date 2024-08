Samsung zapowiada ulepszenia dla Galaxy S25. Jednak nie będzie tak nudno?

Galaxy S25 z ulepszeniami. Czy trafią do całej serii?

Od jakiegoś już czasu docierają do nas przecieki związane z przyszłoroczną serią Galaxy S25, które z jednej strony wskazują na brak większych ulepszeń w modelu podstawowym i Plus, a z drugiej na znaczne zmiany w S25 Ultra. Oczywiście są to jedynie plotki, a na ich weryfikację trzeba będzie poczekać do oficjalnego wydarzenia. Wygląda jednak na to, że kilka miesięcy przed premierą dowiedzieliśmy się kilku szczegółów wprost ze źródła. Wiceprezes Samsung Mobile Experience (MX) Daniel Araujo, podczas telekonferencji na temat wyników finansowych za II kwartał 2024 r. (via Seeking Alpha), wypowiedział się na temat Galaxy S25, obiecując „najwyższej klasy” udoskonalenia aparatu i wyświetlacza.

Więc jeśli chodzi o Twoje drugie pytanie, konsekwentnie ulepszaliśmy sprzęt w naszej serii S, aby zapewnić klientom najlepsze w branży doświadczenia i będziemy nadal ulepszać kluczowe doświadczenia, a także ulepszać sprzęt, abyśmy mogli oferować najwyższą wydajność. Jeśli chodzi o specyfikacje aparatu i wyświetlacza, w których byliśmy liderami, S25 w momencie premiery będzie miał topowe ulepszenia. Przygotowujemy również najlepsze w branży punkty dostępowe i pamięć, aby zwiększyć wydajność AI i zaoferować ogólnie najlepsze wrażenia.

Jak można się było spodziewać, Araujo nie zagłębił się w szczegóły, więc możemy tutaj opierać się tylko na dotychczasowych plotkach, a te wskazują, że w Galaxy S25 Ultra dostaniemy jeszcze lepszy aparat główny 200 Mpix oraz aparat 50 Mpix z 3-krotnym powiększeniem. Fakt, że mowa tutaj o zmianach w obrębie serii każe nam przypuszczać, iż być może Galaxy S25 i Galaxy S25+ także się ich doczekają. Byłoby to naprawdę potrzebne ulepszenie, bo oba korzystają z tego samego zestawu od 2022 roku.

Jak widać, Samsung ma zamiar dalej inwestować w sztuczną inteligencję, co zresztą dyrektor podkreślił w dalszej części:

Patrząc w przyszłość, spodziewamy się, że będziemy w stanie zrozumieć kontekst rozmów i zapewnić naturalną rozmowę i doświadczenie na naszych urządzeniach. Aby to osiągnąć, wzmocnimy partnerstwa i współpracę, jednocześnie rozwijając nasze technologie AI.

Czy więc powinniśmy spodziewać się jakichś większych rewolucji po nadchodzącej serii? Raczej nie, choć liczę, że ulepszenia zaserwowane nam w przyszłym roku będą konsekwentne i nie ograniczą się tylko do ultraflagowca, na co na razie wskazują doniesienia. O tym jednak przekonamy się na początku 2025 roku, jednak wcześniej wiele zdradzą nam też przecieki, które zwykle – im bliżej premiery – są dość trafne.