Home Tech Microsoft odpuszcza fajerwerki. Paint 3D pożegnamy już 4 listopada

Microsoft odpuszcza fajerwerki. Paint 3D pożegnamy już 4 listopada

W roku 2016 roku Microsoft stwierdził, że 3D to jest to i zaczął wciskać je wszędzie, gdzie to tylko możliwe. To właśnie wtedy zapowiedział HoloLens oraz zadecydował, że jego systemowe oprogramowanie zaoferuje funkcje 3D. I dlatego w świeżym wówczas Windows 10 pojawił się Paint 3D. Nie dojdzie jednak do dziesiątych urodzin – w tym roku zostanie oficjalnie zakończony.