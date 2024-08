Home Tech Pilna aktualizacja Chrome. Po raz dziewiąty w tym roku

Wiemy doskonale, że Microsoft co chwila odkrywa w swoich systemach kolejne luki, które wymagają załatania. Niestety, również Google od jakiegoś czasu idzie tą samą drogą i już po raz dziewiąty w tym roku mamy pilną aktualizację, która rozwiązuje problem z zabezpieczeniami. Wychodzi na to, że taki problem wykrywany jest co najmniej raz na miesiąc.