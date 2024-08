Pionowy odkurzacz Dreame H13 Pro – odkurzanie i mycie podłóg nigdy nie było takie łatwe

Dreame H13 Pro gwarantuje idealnie czystą podłogę

Klasyczne odkurzacze na kablu już dawno odeszły do lamusa, zastąpione przez roboty odkurzające i odkurzacze pionowe. Na rynku znajdziemy bardzo dużo tego typu sprzętów i to od naszych potrzeb zależy, na jaki model się zdecydujemy – bardziej klasyczny czy może wyposażony w wiele dodatkowych udogodnień, w tym funkcję mycia. Osobiście wolę odkurzacze pionowe, bo dają większą kontrolę nad procesem sprzątania. Chociaż robot sprzątający robi wszystko sam, tutaj to my narzucamy tempo, możemy dotrzeć w każdy zakamarek i na bieżąco widzimy, czy dany obszar jest posprzątany, czy też wymaga więcej pracy.

Jeśli macie podobne preferencje, bezprzewodowy odkurzacz Dreame H13 Pro będzie dla was idealnym wyborem. Nie ma tutaj żadnego kabla, który utrudniałby ruchy i ograniczał nas podczas poruszania się po domu. Urządzenie, oprócz odkurzania, może też mopować podłogę, dzięki czemu nasza podłoga będzie idealnie czysta, nawet jeśli wcześniej panował na niej straszny bałagan.

Jedną z największych zalet Dreame H13 Pro jest ogromna moc ssania, wynosząca aż 18 000 Pa. Odpowiada za to opatentowany wysokoobrotowy silnik turbo (13 000 obr/min), obracający szczotki z prędkością 520 obr/min. Przekłada się to na dokładne sprzątanie, co dla użytkownika jest najważniejsze. Zadbano też o ulepszoną konstrukcję, która dociera do trudnych obszarów, takich jak narożniki czy przestrzeń wzdłuż listew przypodłogowych, aby zbierać rozlane płyny i usuwać plamy. Ponadto, szczotki znajdują się na każdym końcu odkurzacza do pracy na mokro i sucho, a to oznacza, że każdy koniec może dotrzeć blisko ścian i skutecznie czyścić narożniki. Świetnym dodatkiem jest podświetlenie LED, umieszczone nad głowicą szczotki, które oświetli podłogę tak, by żadne zabrudzenie nie umknęło naszej uwadze.

Producent zastosował tutaj inteligentny system czyszczenia szczotki. Odbywa się on automatycznie w gorącej wodzie o temperaturze 60°C. My nic nie musimy robić, wystarczy umieścić urządzenie w bazie ładującej, a cykl czyszczenia rozpocznie się sam. Podczas niego szczotka obraca się odśrodkowo przez 30 minut, a na końcu szczotka suszona jest gorącym powietrzem, co zapobiega powstawaniu pleśni, nieprzyjemnych zapachów czy bakterii. A skoro już przy higienie jesteśmy, to warto wspomnieć, że odkurzacz Dreame H13 Pro usuwa nawet 99,99% bakterii i wirusów, a to wszystko przez zastosowanie szczotki walcowej z jonami srebra, automatycznej elektrolizie wody oraz zbiornikowi na zużytą wodę z jonami srebra.

Samą szczotkę zaprojektowano tak, by obracała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w odwrotnym kierunku, naśladując ruch mycia rąk, dzięki czemu nie wplątują się w nie włosy, co na pewno docenią wszystkie panie z długimi włosami oraz właściciele zwierzaków. Ruch wsteczny inteligentnie usuwa włosy i kieruje je do zbiornika na zużytą wodę. Umieszczono tutaj również skrobak, mający pomóc w wychwytywaniu sieci i włosów, co znacznie ułatwia czyszczenie. Pływający skrobak przylega ściśle do szczotki walcowej, wyciskając brud i zapewniając idealną czystość. Natomiast skrobak z ząbkami zapewnia bezproblemową konserwację, zagłębiając się głęboko w szczotkę rolkową, zapobiegając plątaniu się włosów i ułatwiając czyszczenie.

Dreame H13 Pro zasilany jest przez akumulator 6 x 4900 mAh, co pozwala na 40 minut ciągłej pracy. Oznacza to, że możemy posprzątać nawet 300 m² powierzchni, bez przerw na doładowywanie akumulatora. Nie zabrakło tu też inteligentnej regulacji ssania, dostosowującej moc ssania do wykrytych zabrudzeń. Wszystko to ma za zadanie utrzymać nasz dom w idealnej czystości, dając zdrową i idealnie posprzątaną przestrzeń do życia.

Odkurzacz waży 5,6 kg, jednak z łatwością można nim manewrować, za co odpowiada system GlideWheel. W zestawie znajdziemy bazę ładującą, wymienny filtr, szczotkę czyszczącą, zapasowy wałek (szczotkowy), pojemnik filtra odpadów stałych, środek czyszczący, rączkę i główną część odkurzacza. Wszystko jest więc w pudełku i wystarczy złożenie i zamontowanie, by móc przystąpić do sprzątania. Dreame H13 Pro możecie kupić w cenie 2299 zł.