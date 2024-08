Okoliczna gwiazda zadziwia zachowaniem. Podważa dotychczasowe modele

Ten jest związany ze sposobem, w jaki V889 Herculis się obraca. Sprawa jest tym bardziej interesująca, że mówimy o gwieździe podobnej do Słońca. Jej niespodziewana rotacja sugeruje, jakoby wiedza astronomów na temat obiektów podobnych do naszego własnego gospodarza była wciąż niewystarczająca.

Czytaj też: Przyszła na staż i odkryła nieznaną gwiazdę. Ten obiekt jest daleki od normalności

Zlokalizowana w gwiazdozbiorze Herkulesa, znajduje się około 115 lat świetlnych od Ziemi. Młoda gwiazda została zbadana pod kątem jej obrotu. Wiemy, iż takie obiekty podlegają rotacji różniącej się między sobą pod kątem różnych warstw. Innymi słowy, jedne mogą obracać się wokół własnej osi szybciej, podczas gdy inne – wolniej.

W przypadku Słońca najszybciej rotującym obszarem jest równik, natomiast najwolniej – bieguny. A jak to wygląda na V889 Herculis? Astronomowie wykazali, iż obraca się najszybciej na szerokości geograficznej około 40 stopni. I choć bieguny – podobnie jak na Słońcu – również obracają się relatywnie wolno, to ten sam fenomen dotyczy równika. A tego nikt się nie spodziewał. Jako że mówimy o gwieździe liczącej zaledwie 50 milionów lat, to V889 Herculis może okazać się kluczem do zrozumienia, jak wyglądała ewolucja całego Układu Słonecznego. Słońce ma przecież znacznie więcej, bo około 4,6 miliarda lat.

Gwiazda znajdująca się około 115 lat świetlnych, znana jako V889 Herculis, ma mniej więcej 50 milionów lat. Jest więc wyjątkowo młodym tego typu obiektem

Aby zgłębiać tajemnice tej młodej i całkiem bliskiej gwiazdy naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach wdrożyli szereg zaawansowanych narzędzi. Te miały na celu modelowanie rotacji gwiazd. Jak przyznają, wyniki, które ukazały się ich oczom, były wyjątkowo zadziwiające. Dzięki nim zdali sobie sprawę, jak niekompletne są obecnie istniejące zbiory danych na temat wewnętrznej dynamiki gwiazd i mechanizmów ją napędzających.

Czytaj też: Szokujący napęd przyszłości. Pozwoli nam na podróż do innych gwiazd

Artykuł w tej sprawie trafił na łamy Astronomy&Astrophysics. Jego autorzy wykorzystali własną metodę modelowania oraz dane pochodzące z 30 lat obserwacji prowadzonych w Fairborn Observatory w Arizonie. Poza V889 Herculis zwrócili też uwagę na inną z okolicznych gwiazd: LQ Hydrae. Ta ostatnia znajduje się około 60 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Hydry, jest w podobnym wieku jak V889, lecz obraca się niemal identycznie jak Słońce.