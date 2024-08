Pociągiem z prędkością 1000 km/h? Chiński hyperloop właśnie zaliczył ważny test

W wielu miejscach na świecie rzesze naukowców pracują nad stworzeniem ultraszybkich pociągów typu maglev, które poruszają się na poduszkach magnetycznych. Takie pociągi – przynajmniej w teorii – mogą rozpędzać się do naprawdę wysokich prędkości, które jak dotąd pozostają poza zasięgiem jakiegokolwiek środka transportu poza samolotem.

Jak donoszą chińskie media, zespół naukowców i inżynierów z Chin właśnie przeprowadził testy prototypu swojego pociągu typu maglev. Co ważne, testy zakończyły się całkowitym sukcesem i pozwolą w najbliższym czasie podnieść poprzeczkę dla konstruktorów. Cel całego projektu jest niezwykle ambitny: badacze chcą stworzyć pociąg, który będzie w stanie rozpędzać się do prędkości rzędu 1000 kilometrów na godzinę. Warto tutaj zatem przypomnieć, że większość komercyjnych samolotów pasażerskich porusza się z porównywalną prędkością.

Warto tutaj jednak podkreślić, że do stworzenia rekordowo szybkiego pociągu jeszcze daleko. Póki co prototyp nie osiągnął takich prędkości a testy realizowane są na krótkim, dwukilometrowej długości odcinku eksperymentalnym zlokalizowanym w Shanxi w północnych Chinach. Znajdujący się tam prototyp unosi się nad szyną magnetyczną i zamknięty jest w tunelu, w którym panuje środowisko zbliżone do próżni, dzięki czemu jest on w stanie osiągać wysokie prędkości.

Podczas ostatnich testów konstruktorzy testowali systemy nawigacji, zawieszenia oraz hamulców zdolnych do zatrzymania poruszającego się z olbrzymimi prędkościami lewitującego magnetycznie nad szynami pociągu.

Pociągi typu maglev wykorzystują zjawisko lewitacji magnetycznej. Dzięki temu, że unoszą się one niejako nad torami i nie dotykają ich bezpośrednio, są w stanie rozwijać olbrzymie prędkości bez konieczności radzenia sobie z tarciem między samym pociągiem a torami. Fakt, że tory i pociąg zamknięte są w szczelnym tunelu, w którym panuje podciśnienie sprawia, że pociąg nie musi mierzyć się także z oporem powietrza.

Za budowę pociągu przyszłości odpowiada w Chinach gigantyczne państwowe przedsiębiorstwo CASIC, które na co dzień buduje statki kosmiczne oraz rakiety, które te statki wynoszą w przestrzeń kosmiczną.

Chińskie media nie podają, jaką prędkość pociąg osiągnął podczas ostatnich testów. Komentatorzy jednak zauważają, że na osiągnięcie prędkości 1000 km/h jeszcze trzeba poczekać. Warto jednak tutaj przypomnieć, że już we wcześniejszych testach odnotowano prędkości rzędu 623 km/h, a teraz ta prędkość została przekroczona.

Eksperci z całego świata zajmujący się rozwojem technologii hyperloop z pewnością uważnie obserwują osiągnięcia konstruktorów z Państwa Środka. Kolejne kroki na drodze do stworzenia pociągu za każdym razem pobudzają konkurencję, bowiem stanowią niejako potwierdzenie, że stworzenie takiego pociągu w dzisiejszych czasach nie jest już mrzonką, a kwestią czasu.