POCO szykuje kolejny tablet ze świetnym ulepszeniem. Jego premiera już za rogiem

Premiera POCO Pad 5 już za chwilę

Kilka miesięcy temu na wybranych globalnych rynkach swoją premierę zaliczył POCO Pad. Pierwszy tablet marki to urządzenie, które podobnie jak smartfony z tym logo, charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, ale jednak czegoś mu brakuje. Oferuje bowiem jedynie łączność Wi-Fi, co w wielu przypadkach może nam trochę utrudnić życie, w końcu nie wszędzie mamy dostęp do takiej sieci. Dlatego właśnie POCO postanowiło wprowadzić drugą wersję swojego tabletu i właśnie zapowiedziało jego premierę.

Nowy POCO Pad będzie obsługiwał łączność 5G i zadebiutuje już 23 sierpnia. Niestety na razie wiemy jedynie o indyjskiej premierze i nie ma potwierdzenia, czy doczekamy się szerszego wydania, a szkoda. Wydaje się, że model z obsługą łączności 5G zachowa specyfikację oryginału, oferując całkiem dobrą wydajność w rozsądnej cenie. Spodziewamy się, że może po indyjskiej premierze doczekamy się informacji o ewentualnym wprowadzeniu tego urządzenia na pozostałe rynki.

Warto też wspomnieć, że Flipkart potwierdził, że POCO Pad 5G zostanie wyposażony w 12,1-calowy ekran z odświeżaniem 120 Hz, proporcjami ekranu 16:10 i jasnością szczytową 600 nitów. Będzie mógł również pochwalić się potrójną certyfikacją TÜV Rheinland, więc nasze oczy powinny nie męczyć się tak bardzo podczas korzystania z tego modelu. Tyle specyfikacji na razie potwierdzono i pokrywa się ona tym, co oferuje nam oryginał, reszty jednak możemy się jedynie domyślać.

Jeśli producent nie zdecyduje się na żadne zmiany, POCO Pad 5G powinien mieć na pokładzie układ Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Do tego powinniśmy dostać solidną baterię 10000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W oraz zestaw aparatów składający się z dwóch jednostek po 8 Mpix, umieszczonych z przodu i z tyłu. Warto jednak pamiętać, że zwykle, kiedy producenci dodają obsługę 5G do jakiegoś urządzenia, robią to kosztem procesora, sięgając po słabszy chipset, by jednocześnie nie podnosić zbytnio ceny względem oryginału.