Powrót do szkoły z Xiaomi – sprzęt ucieszy młodzież, jego ceny rodziców

W okresie wakacyjnym elektronikę możemy kupić taniej

Jest kilka okresów w roku, które są dobrym momentem na zakup elektroniki. Poza klasycznymi – noworoczne wyprzedaże, Black Friday i święta Bożego Narodzenia, nowym trendem są promocje przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla nas, konsumentów, to bardzo dobra okazja, bo z zakupami nie musimy czekać do późnej jesieni. Dodatkowo jesteśmy w okresie wzmożonych zakupów, dzieci w pewnym sensie domagają się nowego sprzętu, więc możliwość dorzucenia do szkolnej wyprawki smartfonu lub tabletu w dobrej cenie wydaje się ciekawą opcją.

Redmi Pad SE 8,7″ to rynkowa nowość dopasowana do dziecięcych dłoni

Tablety z mniejszymi ekranami to idealny wybór dla dzieci, bo nie muszą męczyć się z dużymi, ciężkimi urządzeniami. Wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala to na dobrą sprawę bardzo duży smartfon, ale z drugiej strony przeskok z nieco ponad 6 cali do prawie 9 robi ogromną różnicę.

Po co dziecku tablet? W sferze edukacyjnej coraz częściej pojawiają się elektroniczne wydania podręczników. Mamy różnego rodzaju aplikacje edukacyjne, ale też do nauki często wykorzystujemy Internet. Zamiast sadzać dziecko przed komputerem, możemy dać mu tablet z intuicyjnym, dotykowym interfejsem. No i pamiętajmy, że życie najmłodszych to nie tylko nauka, a takie urządzenie świetnie sprawdza się w sferze rozrywkowej.

Redmi Pad SE 8,7″ to nowość na rynku. Jego wyświetlacz LCD ma przyzwoitą rozdzielczość 800 x 1340 pikseli z 90 Hz odświeżaniem, co poprawia płynność animacji i w mniejszym stopniu męczy oczy. Ekran ma deklarowaną jasność na poziomie 600 nitów, więc nie ma problemu z korzystaniem w jasnym otoczeniu, a dodatkowo otrzymał szereg certyfikatów TÜV Rheinland związanych z ochroną wzroku. Zanim ktoś wyskoczy mi tutaj z krytyką ramek wokół ekranu, sam jestem fanem większych ramek w tabletach, bo ułatwiają trzymanie i korzystanie z urządzenia. Za płynne działanie odpowiada 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85 i do tego mamy 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. W razie potrzeby można ją łatwo rozszerzyć kartą pamięci aż do 2 TB.

Specyfikację uzupełnia szybkie Wi-Fi 6, LTE, dwa głośniki z Dolby Atmos, aparat o rozdzielczości 8 Mpix i przedni do wideorozmów o rozdzielczości 5 Mpix i akumulator o pojemności 6650 mAh, który z powodzeniem wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania. Wszystko to zamknięte w obudowie o grubości zaledwie 8,8 mm, która jest odporna na zachlapanie, zgodnie z normą IP53. Przy dzieciach nigdy nic nie wiadomo.

No i teraz najlepsze! W ramach trwającej promocji Redmi Pad SE 8,7″ w wersji 4/64 GB kosztuje 499 zł oraz 599 zł w wersji 4/128 GB, co daje nam 100 zł oszczędności względem ceny regularnej. Tablet dostępny jest w kolorze szarym oraz niebieskim.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G to smartfon z wyższej półki, ale w rozsądnej cenie

Dobry smartfon to nie musi być automatycznie drogi smartfon, czego idealnym przykładem jest Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. To najwyższy model serii, który ma trzy kluczowe cechy.

Pierwsza z nich to ekran – zakrzywiony AMOLED o przekątnej 6,67 cala, chroniony odpornym szkłem Gorilla Glass Victus, bardzo jasny (do 1800 nitów w piku) i ze 120 Hz odświeżaniem obrazu. Co w połączeniu z wydajnym układem MediaTek Dimensity 7200 Ultra tworzy bardzo dobre narzędzie do grania w gry. Oczywiście po szkole i odrobieniu pracy domowej.

Druga to aparat główny o rozdzielczości aż 200 Mpix. Jak dobrze wiemy rozdzielczość to nie wszystko, więc dodajmy do tego dużą matrycę, która dobrze radzi sobie ze zdjęciami w trudnych warunkach oświetleniowych i optyczną i elektroniczną stabilizację obrazu. Do tego mamy aparat ultra-szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix i aparat do zabawy zdjęciami makro o rozdzielczości 2 Mpix. Tak, aparat do selfie też jest – 16 Mpix, podobnie jak na miejscu są filmy w 4K, więc materiały na Instagram czy TikToka będzie na czym tworzyć. Tym bardziej że do dyspozycji mamy też gotowe, dedykowane filtry całkowicie zmieniające charakter nagrań.

Trzeci ważny element to akumulator. Bardzo pojemny, bo o pojemności 5000 mAh oraz obsługujący bardzo szybkie ładowanie o mocy 120 W. To oznacza, że do pełna naładujemy go w ok. 20 minut, więc nawet 5-minutowe doładowanie na przerwie w szkole wystarczy, aby działał przez kilka kolejnych godzin. Dzięki temu w zasadzie zawsze możemy mieć kontakt z dzieckiem, musimy tylko przypominać mu, żeby w razie wypadku miało ze sobą ładowarkę.

Jeśli to jeszcze Was nie przekonało, to podbijamy stawkę. Obudowa jest wodoodporna zgodnie z normą IP68, ma wzmocnione narożniki ramy i kompozytowe, aluminiowe wnętrze oraz specjalne warstwy konstrukcji pochłaniające wstrząsy. Nie jest łatwo go uszkodzić. Do tego aż 512 GB pamięci wbudowanej i czy ja już pisałem Wam o szybkim ładowaniu?

Jest jeszcze najważniejsze – promocyjna cena. Ta została obniżona o 300 zł, dzięki czemu Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G kosztuje obecnie 2 199 zł.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 to sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników

Tablet z wyższej półki do szkoły – dlaczego nie? Połączenie świetnego ekranu i wydajnego procesora to idealne rozwiązanie pozwalające rozwijać swoje pasje. Szczególnie w grafice, filmie czy fotografii. Edycja treści na takim sprzęcie jest przyjemna i wygodna.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, jak sugeruje nam nazwa, ma ekran o przekątnej 12,4 cala, który wyświetla obraz o rozdzielczości 3K przy 144 Hz odświeżaniu obrazu. Dodatkowo dzięki proporcjom 3:2 mieści on więcej treści, co przydaje się w praktycznie każdym zastosowaniu, od przeglądania Internetu, przez czytanie po wspomnianą edycję zdjęć i filmów. Wyświetlacz ma aż 4096 poziomów automatycznej regulacji jasności oraz posiada szereg certyfikatów TÜV Rheinland.

Ekran tabletu może też służyć jako podgląd podczas nagrywania filmów oraz można go wykorzystywać do rysowania, szkicowania lub notowania. Jeśli nie odręcznie, z wykorzystaniem rysika Xiaomi Focus Pen, to opcjonalnie możemy tu podłączyć klawiaturę z touchpadem.

Wygodną pracę na tablecie ułatwiają dwa elementy. Pierwszy to podzespoły – wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Drugi to system Hyper OS. Praca na wielu oknach, wygodny menadżer plików – to tylko początek jego zalet.

Czy zestaw narzędzi do wideokonferencji przyda się w szkole? Na pewno nie zaszkodzi. Dzięki funkcji FocusFrame, w który wyposażony jest przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix możemy przesuwać się w kadrze, cały czas pozostając w jego centrum. Do tego mamy główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z autofocusem, który idealnie sprawdza się podczas robienia zdjęć notatek czy treści pojawiających się na tablicy, czy rzutniku.

O szybkim Wi-Fi 7 nie będziemy się rozwodzić, to w tej klasie sprzętu powinien być standard. Spójrzmy jeszcze na obudowę. Ta jest wykonana z aluminium, ma grubość zaledwie 6,26 i co tu dużo mówić – robi wrażenie. A do tego waży tylko 590 gramów. Pomimo tego udało się tu zmieścić duży akumulator o pojemności 10 000 mAh z obsługą ładowania o mocy 120 W, co oznacza ładowanie do pełna w niecałe 40 minut.

Tablet Xiaomi Pad 6S Pro kosztuje 2 999 zł i zdecydowanie polecam, szczególnie dla studentów.

Xiaomi ma dla nas więcej promocji

To tylko mały wycinek oferty Xiaomi przygotowanej na zbliżający się start roku szkolnego. Na dedykowanej stronie internetowej znajdziecie więcej smartfonów, tabletów i elektroniki noszonej w obniżonych cenach, a dodatkowo znajdziecie tam nie tylko propozycje dla najmłodszych. Dla rodziców też coś się znajdzie.