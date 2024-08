Home Nauka Promet zadziwia właściwościami. Naukowcy dostrzegli nieznane wcześniej wiązania

Przedstawiciele Oak Ridge National Laboratory przeprowadzili eksperymenty poświęcone pierwiastkowi znanemu jako promet. I choć w naturze występuje on w śladowych ilościach, to naukowcy są w stanie pozyskiwać go na własną rękę. Ostatnie poświęcone mu badania doprowadziły ich autorów do niespodziewanych wniosków.