Roborock Qrevo S – czy taniej nadal oznacza dobrze?

Rozpakowanie zestawu i pierwsza konfiguracja – za to polubiłem Roborocka Qrevo S

Qrevo S to już któryś z rzędu model Roborocka, który całkowicie kupuje mnie pakowaniem zestawu i konfiguracją. Wiele modeli odkurzaczy, szczególnie tych ze stacją dokującą lub większym zestawem, jest pakowana w skomplikowany sposób. W przypadku Roborocka Qrevo S wyjęcie i złożenie całego zestawu na dobrą sprawę zajmuje mniej czasu, niż zdjęcie z niego folii zabezpieczających. To naprawdę duże ułatwienie.

Stacji dokującej, która swoją drogą wygląda bardzo efektownie dzięki połączeniu matowej powierzchni z lustrzaną, w której ładnie odbija się sam robot, nie trzeba w żaden sposób składać. Wystarczy tylko zdjąć folię zabezpieczającą i przyczepić podstawkę. No i nalać wody do pojemników. Swoją drogą, w tej cenie stacja dokująca, szczególnie tak rozbudowana, to nie jest częsty widok.

Sparowanie robota z aplikacją mobilną trwa dosłownie chwilę. Prawdopodobnie powita Was w tym momencie aktualizacja oprogramowania, co zajmuje kilka minut i sprzęt jest gotowy do pracy.

Czujniki laserowe to nie tylko szybkie mapowanie mieszkania

Czujnik Lidar to ogromne usprawnienie w robotach sprzątających na wielu etapach ich pracy. Na początku mówimy o sprawnym mapowaniu mieszkania i dam Wam tutaj idealny przykład. Niedawno konfigurowałem swojego robota sprzątającego. Stosunkowo świeży model, który miał premierę jakieś 1,5 roku temu, ale jest pozbawiony czujników laserowych. Mapowanie 60-metrowego mieszkania trwało 40 minut. Roborock Qrevo S zrobił mapę naszego biura w równe 8 minut. Wyszło mu, że dostępna powierzchnia do sprzątania to 55 m2.

Co warto zauważyć, a z czym problem miało wcześniej wiele innych modeli, robot nie uznał odbicia w lustrze oraz przestrzeni za drzwiami balkonowymi za dodatkową przestrzeń do sprzątania i nie zaznaczył jej na mapie. To może nieduże, ale istotne usprawnienie. Można to zawsze później edytować na gotowej mapie i usunąć ten obszar, ale skoro da się tego uniknąć, to pozostaje się cieszyć.

Czujniki laserowe służą też do usprawniania pracy robota. Roborock Qrevo S bardzo sprawnie rozpoznaje i omija przeszkody. Buty, kable, zabawki, zwierzęce odchody… Nie tylko je omija, ale też w trakcie sprzątania oznacza ich położenie na wirtualnej mapie.

Ma to również przełożenie na to, w jaki sposób robot się porusza. Zgrabnie lawiruje między przeszkodami, a w naszym biurze jest co omijać, bo zawsze gdzieś znajdą się choćby zbłąkane statywy. Roborock Qrevo S stara się jak tylko może, żeby doczyścić podłogę pod i między nimi tak dokładnie, jak tylko jest to możliwe. A przy tym robi to bardzo delikatnie, bo nie wpada rozpędzony na przeszkody i nie odbija się od nich w trakcie pracy.

Co potrafi Roborock Qrevo S i jak idzie mu sprzątanie?

Roborock Qrevo S to robot odkurzająco-mopujący, sprzedawany w zestawie ze stacją dokującą, w której automatycznie opróżnia pojemnik na zabrudzenia oraz wymienia wodę niezbędną do mopowania. W samej stacji odbywa się też czyszczenie i osuszanie podkładek mopujących.

W trakcie sprzątania robot wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji nie tylko do omijania przeszkód, o czym już wspominałem, ale też do codziennego działania. Od nas zależy, jak będzie wyglądać harmonogram sprzątania. Możemy wskazać Roborockowi konkretne godziny pracy, albo też sam rozpocznie sprzątanie kiedy wyjdziemy z domu, albo odkurzy kuchnię po skończonym posiłku.

Wybór trybów sprzątania jest bardzo bogaty. Roborock Qrevo S może odkurzać, mopować, odkurzać lub mopować jednocześnie. Do ustawienia jest moc ssania, poziom dozowania wody, możemy też zdać się w pełni na automatykę i robot sam oceni, w którym miejscu podłogi są bardziej zabrudzone i tam skorzysta z większej mocy sprzątania.

Na tym nie koniec możliwości, bo możemy zdecydować, czy robot ma sprzątać wszędzie, w konkretnych pomieszczeniach czy na wybranym obszarze. Przy tym się na moment zatrzymajmy, bo zazwyczaj narysowanie na wirtualnej mapie obszaru do sprzątania jest dosyć trudne. Roborock tak dopracował interfejs swojej aplikacji mobilnej, że jest to teraz banalna czynność, a podczas zaznaczania widzimy, jakie wymiary ma wybrany obszar. To pozwala łatwiej dostosować jego wielkość.

Wisienką na torcie pozostaje możliwość wyboru kierunku mopowania w zależności od wzoru podłogi, co pozwala dłużej utrzymywać ją w dobrej kondycji.

Samo sprzątanie jest bezproblemowe i dokładne. Roborock Qrevo S to model ze średniej półki, który nie ma żadnych wysuwanych podkładek mopujących, ale te i tak lekko wystają poza obrys obudowy, co w połączeniu ze sprawnym poruszaniem się pozwala na skuteczne mopowanie wzdłuż krawędzi. Robot bardzo dobrze radzi sobie z rozsypanymi rzeczami takimi jak sól czy cukier, w końcu mamy tu bardzo wysoką moc ssania na poziomie 7000 Pa i całkiem nieźle jest w stanie usunąć plamy na podłodze, oczywiście w granicach rozsądku.

Czym Roborock Qrevo S różni się od droższych robotów producenta?

Roborock Qrevo S to następca najlepiej sprzedającego się robota marki ze średniej półki, modelu Qrevo. Nowszy model, bardziej dopracowany, nie jest droższy i producent wycenił go na 2 799 zł.

W tej cenie dostajemy bardzo dobrze sprzątającego, samodzielnego robota odkurzająco-mopującego, ale pewnie wielu z Was zada sobie pytanie – czym się w takim razie różni od droższych modeli, skoro aż tyle potrafi? W droższych modelach Roborocka znajdziemy dodatkowe udogodnienia, jak ramię FlexiArm czy wysuwane podkładki mopujące, które pozwalają na jeszcze dokładniejsze sprzątanie czy też podgląd z kamery robota podczas zdalnego sterowania. W modelu Qrevo S mamy samo sterowanie, ale bez podglądu.

Koniec końców Roborock Qrevo S to kolejny bardzo udany robot odkurzający w ofercie producenta, skierowany dla osób szukających solidnego sprzętu, ale w przystępnej cenie.