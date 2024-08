Robot sprzątający Dreame X40 Master – mały rozmiar, wielkie efekty

Dreame X40 Master został zaprojektowany tak, by uczynić sprzątanie przyjemniejszym

Roboty sprzątające są bardzo wygodne, jednak wiele osób może narzekać na to, że stacja bazowa psuje wygląd wnętrza. Jeśli zależy nam na harmonijnie zaprojektowanej przestrzeni, to Dreame X40 Master wydaje się idealnym urządzeniem, a wszystko dzięki kompaktowej, eleganckiej stacji bazowej w kształcie prostokąta o szerokości 28 cm. Może być zabudowany pod meblami lub stać osobno – wszystko zależy od nas.

Innowacyjna stacja bazowa 8 w 1 nie wymaga od nas praktycznie żadnej ingerencji, ponieważ większość rzeczy robi sama. Znalazły się tutaj funkcje takie, jak automatyczne napełnianie i opróżnianie, samoczyszcząca szczotka i automatyczne czyszczenie mopa gorącą wodą. Do tego automatyczne opróżnianie, uzupełnianie płynu i szybkie ładowanie. Tutaj warto pamiętać, że w calu skorzystania ze wszystkich udogodnień oferowanych przez Dreame X40 Master, konieczne jest podłączenie bazy do instalacji. Jeśli więc jesteście właśnie na etapie remontu mieszkania, możecie z góry zaplanować idealne miejsce dla tego sprzętu.

Robot sprzątający X40 Master zapewnia nam precyzyjne odkurzanie, nawet w trudnodostępnych miejscach, takich jak narożniki czy przestrzeń pod meblami, za co odpowiada szczotka boczna. Szczotka ta ma teraz większą średnicę, co zmniejsza ryzyko zaplątania się krótkich włosów. Odpowiada za to również nowy materiał PC+ABS, który zapobiega ich przywieraniu. Jeśli zaś podczas odkurzania sprzęt natrafi na jakieś mokre plamy, podniesie szczotki boczne, więc unikniemy rozmazywania plam po całej podłodze. Natomiast podczas mopowania tylko wałek i mop stykają się ze sobą, a podniesienie szczotki głównej i bocznych pozwala uniknąć zanieczyszczeń. Urządzenie zapewnia siłę ssącą na poziomie 12000 Pa, więc z łatwością radzi sobie z takimi zanieczyszczeniami, jak skrawki papieru, żwirek dla kota, kurz czy włosy.

Jak przystało na nowoczesny robot sprzątający, Dreame X40 Master oferuje też funkcję mopowania. Świetnym dodatkiem jest technologia MopExtend RoboSwing, która wydłuża mopy nawet o 4 cm w bok, co pozwala im dotrzeć w ciasne przestrzenie pod meblami, pozbywając się ukrytych zanieczyszczeń i zapewnić nam kompleksowe czyszczenie oraz pozostawić po sobie idealnie czystą powierzchnię. Jeśli mamy w domu dywany, nie musimy się martwić o ich zamoczenie, bo urządzenie automatycznie uniesie nakładki mopujące, gdy natrafi na dywan. Po zakończonym sprzątaniu mop czyszczony jest automatycznie gorącą wodą o temperaturze 70 ℃, a następnie nakładki zostają wysuszone gorącym powietrzem, co zapobiega rozwijaniu się pleśni i bakterii.

Dreame X40 Master zapewnia nam inteligentne, kompleksowe sprzątanie. Znajdziemy tutaj wiele innowacyjnych funkcji, takich jak technologia wykrywania zabrudzeń OmniDirt, różne strategie mopowania i usuwania zabrudzeń w różnych warunkach czy niestandardową pielęgnację dywanów. Robot doskonale radzi sobie w większych przestrzeniach, a 4-poziomowe mapowanie i dokładne planowanie ścieżek pozwala mu się odnaleźć podczas sprzątania, planując najlepsze trasy, by zapewnić nam jak najlepsze rezultaty. Producent wyposażył go też w percepcję 360° i ponad 80-stopniową regonację obiektów. Tak zaawansowane czyszczenie możliwe jest dzięki kamerze RGB i systemowi Smart Dirt Detection, możemy być więc pewni, że żadne zabrudzenia nie umkną uwadze tego robota i to nawet po ciemku, za co odpowiada wbudowana dioda LED.

Warto tu jeszcze wspomnieć, że na pokładzie znalazła się solidna bateria o pojemności 6400 mAh, która pozwala nawet na 198 minut odkurzania i mopowania w trybie standardowym. Nawet jeśli mamy duże mieszkanie czy dom, X40 Master poradzi sobie z jego posprzątaniem.

Nie zabrakło też dodatkowych możliwości, które uzyskamy, korzystają z aplikacji. Tam będziemy mogli zaplanować sprzątanie, z ustaleniem kluczowych obszarów, ustalimy preferowany styl mopowania i sprawdzimy stan urządzenia. Dodatkowo Dreame X40 Master idealnie sprawdzi się u osób posiadających w domu zwierzaki i to nie tylko dlatego, że świetnie radzi sobie ze sprzątaniem sierści czy kociego żwirku. Mamy tu bowiem dodatkowo monitoring telefoniczny i wideo w czasie rzeczywistym, więc zawsze będziemy mogli podejrzeć, jak radzi sobie pupil pod naszą nieobecność. Robot odkurzający Dreame ma też funkcję sterowania głosem, uruchamianą przy pomocy frazy „OK, Dreame” oraz jest kompatybilny z Alexą, Siri i Google Home, co zapewnia płynną i łatwą kontrolę nad urządzeniem.

Dreame X40 Master jest już dostępny w sprzedaży w cenie 6099 zł.