Rok szkolny zaraz się zacznie. Zadbaj o bezpieczeństwo w sieci z nowymi usługami Plusa

Bezpiecznie w sieci w nowym roku szkolnym. Nowa oferta z usługami Stop Hejt i Bezpieczna Rodzina

Internet jest miejscem, w którym znajdziemy zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Choć chcielibyśmy, by było inaczej, to zwłaszcza młodzi użytkownicy sieci są narażeni na wiele niebezpieczeństw i nieprzyjemności, takich jak hejt, czyli mowa nienawiści. To obecnie bardzo powszechne zjawisko i jak wynika z raportu UKE z 2021 roku, około 40% dzieci w przedziale od 7 do 14 lat doświadczyło negatywnych zjawisk takich jak hejt, gnębienie czy kontakt nieodpowiednimi treściami w internecie. Chociaż ciężko jest kontrolować wszystko, co nasze dziecko robi w sieci, możemy chronić je przed cyberprzemocą i jej negatywnymi skutkami. Pomoże w tym usługa Stop Hejt w Plusie. Jak to działa?

Usługa ta umożliwia ochronę maksymalnie dwójki dzieci przed niechcianymi interakcjami w cyberprzestrzeni, bez naruszania ich prywatności. Za pomocą algorytmów następuje identyfikacja nietypowych wzorców korzystania z urządzeń np. nocna aktywność czy bardzo intensywna wymiana wiadomości w social mediach. W momencie napotkania niecodziennych zachowań, rodzic dostaje powiadomienie z rekomendacją do rozmowy z dzieckiem. Usługa współpracuje z urządzeniami z Androidem i jest dostępna dla klientów Plusa za 4,99 zł miesięcznie. W tej cenie dostajemy dostęp do następujących funkcji:

Lokalizacji, dzięki której rodzic może sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się dziecko,

Stop Hejt, czyli wsparcie w ochronie przed cyberprzemocą,

Hejt Alert – doradztwo psychologiczne, wsparcie prawne i konsultacje informatyczne,

Ochronę w sieci – blokada treści 18+, limity korzystania z telefonu, aplikacji i internetu, historia YouTube).

Jeśli zaś chcemy objąć ochroną wszystkich członków rodziny, to Plus ma dla nas rozbudowaną usługę Bezpieczna Rodzina. Za 15 zł miesięcznie otrzymujemy pakiet 6 kluczowych funkcji, rozszerzony na maksymalnie sześć osób:

Automatyczna lokalizacja 24/7 z opcją wyznaczenia 10 stref bezpieczeństwa oraz dostępem do 90 dni historii lokalizacji,

SOS – wezwij pomoc, dzięki której w prosty sposób dziecko może powiadomić rodziców o sytuacji kryzysowej,

Znajdź telefon, czyli lokalizację zagubionego urządzenia oraz opisane wyżej

Stop Hejt,

Hejt Alert,

Ochrona w sieci.

Plus uruchomił też nową promocję, byśmy łatwo mogli zapewnić naszemu dziecku ochronę w sieci, a jednocześnie podarować mu abonament głosowy z dostępem do internetu i nowym telefonem, w sam raz na rok szkolny. Do 55 złotych miesięcznie możemy więc stworzyć sobie zestaw, który obejmuje:

abonament głosowy za 29 zł/mies., a w nim pakiet 50 GB wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami,

nowa usługa Stop Hejt za 4,99 zł/mies.,

telefon, np. motorola Moto G04 4/64GB w cenie 548,92, 1 zł na start oraz 24 raty po 22,83 zł lub Xiaomi Redmi 12 4/128GB w cenie 499, 1 zł na start oraz 24 raty po 20,75 zł (to tylko przykładowe modele, a resztę opcji znajdziecie na stronie www.plus.pl oraz u sprzedawców w salonach sprzedaży).

W ramach Oferty Dla Dziecka umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Nie jest to też opcja dostępna dla wszystkich, bo aby z niej skorzystać, trzeba być klientem Plusa i mieć abonament głosowy za minimum 44 zł/miesięcznie lub posiadać telewizję od Polsat Box za minimum 19 zł/mies.