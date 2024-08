Rosja sięga do czasów II Wojny Światowej. Czy powrót samolotu Jak-3 ma jakikolwiek sens?

Powrót Jaka-3, czyli dlaczego Rosja stworzyła samolot AK-3?

Oryginalny Jak-3 jest stary. Został opracowany przez radzieckie Biuro Projektowe Jakowlewa, trafił do służby w 1994 roku i szybko zasłynął ze swojej zwrotności oraz skuteczności bojowej podczas II wojny światowej. Na przestrzeni lat Jak-3 odegrał kluczową rolę w zapewnieniu przewagi powietrznej na Froncie Wschodnim, łącząc lekką konstrukcję z potężnym silnikiem Klimov VK-105PF-2, co stanowiło duet, który zapewniał mu przewagę nad wieloma niemieckimi maszynami i to zwłaszcza na niższych wysokościach. Nie jest to zresztą przesada, bo niegdyś Luftwaffe miało informować swoich pilotów, aby unikali starć z Jak-3 na wysokościach poniżej 5000 metrów.

Dziś jednak Jak-3 nie jest w żadnym stopniu potężną maszyną w przestworzach, ale Biuro Projektowe Kemenowa, które opracowało AK-3, wzięło sobie na cel przywrócenie legend do użytku. Plan tej rosyjskiej firmy obejmuje opracowanie serii nowoczesnych platform lotniczych inspirowanych historycznymi myśliwcami radzieckimi z końca lat 30. i 40. Nie jest to jedynie chęcią uznania przeszłości, bo takie podejście pozwala na standaryzację i unifikację procesu produkcji, co ma przyspieszyć wytwarzanie, uprościć procesy i obniżyć koszty produkcyjne. Wykorzystując bogate dziedzictwo radzieckiej historii lotnictwa, Biuro dąży do tworzenia samolotów, które nie tylko oddają hołd przeszłości, ale także spełniają wymagania przyszłości. Kwestią sporną jest jednak to, czy stare projekty rzeczywiście są tak dobre, żeby przywracać je do życia… czy są przykładem tego, że Rosjanie nie mogą dziś zaprojektować nic, co byłoby rewolucyjne i godne produkcji.

Samolot AK-3 opracowany przez Biuro Projektowe Kemenowa zachowuje ikoniczną sylwetkę samolotu Jak-3, ale wykorzystuje nowoczesne materiały i awionikę, aby poprawić jego osiągi i bezpieczeństwo. Samolot wyposażony jest w dwumiejscową kabinę, co stanowi istotne odejście od oryginalnego, jednoosobowego projektu, aby umożliwić mu pełnienie różnych ról, a w tym szkolenia lotniczego, akrobacji oraz produkcji filmowej. Jednym z najbardziej zauważalnych usprawnień w AK-3 jest zastosowanie materiałów kompozytowych. Dzięki temu samolot jest nie tylko lżejszy, ale także trwalszy i wydajny. Integracja nowoczesnej awioniki zapewnia też, że AK-3 spełnia współczesne standardy nawigacji, komunikacji i bezpieczeństwa. Dodatkowo bezpieczeństwo jest kluczowym elementem w projekcie AK-3 i dlatego samolot ten jest wyposażony w system spadochronowy KS-100 opracowany przez rosyjską firmę MVEN. System ten zwiększa bezpieczeństwo operacji lotniczych, zapewniając dodatkowy poziom ochrony dla pilotów, szczególnie podczas manewrów akrobacyjnych lub w sytuacjach awaryjnych.

AK-3 jest w stanie przelecieć do 1000 km na 4000-metrowym operacyjnym pułapie i może osiągnąć maksymalną prędkość 410 kilometrów na godzinę, jego prędkość przelotowa wynosi 340 km/h, prędkość przeciągnięcia sięga 120 km/h, a prędkość wznoszenia to 15,5 m/s. Jego maksymalna masa startowa wynosi 1300 kilogramów, a konstrukcja samolotu jest zaprojektowana do wytrzymywania ekstremalnych obciążeń aerodynamicznych, bo od -6 do +8G, co sprawia, że jest on odpowiedni nie tylko do celów szkoleniowych i demonstracyjnych, ale także do udziału w wyścigach powietrznych i pokazach lotniczych.

Zaprezentowanie Jak-3 jako nowoczesnego AK-3 na wystawie Army 2024 to ciekawy moment w rosyjskim lotnictwie, jako że reprezentuje on połączenie historycznego szacunku i technologicznej innowacji, przenosząc jeden z najbardziej ikonicznych myśliwców II wojny światowej w XXI wiek. Dzięki nowoczesnym materiałom, zaawansowanej awionice i zwiększonym funkcjom bezpieczeństwa, AK-3 może pełnić wiele różnych ról, ale aktualnie nic nie wiemy na potencjalnym wykorzystaniu go w armii.