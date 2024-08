Rosja zdradziła nowe szczegóły dotyczące systemu broni laserowej Peresvet

W publikacji w najnowszym numerze „Army Digest” Rosja ujawniła nowe i szczegółowe informacje o swoim enigmatycznym naziemnym systemie broni laserowej Peresvet. System ten ma zapewnić solidną warstwę ochrony przed optyczno-elektronicznymi satelitami rozpoznawczymi przeciwnika wszystkim strategicznie ważnym obszarom i zasobom rosyjskiego wojska, a w tym m.in. dywizjom rakietowym. Jak to osiągnie? Ano tak, że w praktyce Peresvet będzie w stanie autonomicznie neutralizować satelity rozpoznawcze innych krajów na orbicie, emitując potężne wiązki laserowe. Wiązki te będą zdolne do oddziaływania na satelity na wysokościach od 200 kilometrów do 1100 km i będą pokrywać od 130 do 180 kilometrów średnicy nieba, a to dlatego, że Peresvet oferuje 360-stopniowe pokrycie azymutalne i może zwalczać cele w kącie elewacji od 21 do 155 stopni. Ta wszechstronna zdolność zapewnia mu ochronę szerokiego zakresu strategicznych zasobów z wielu kątów i kierunków.

Innymi słowy, Rosja nie będzie bawiła się w półśrodki, kiedy w grę wejdzie bezpieczeństwo przeróżnych mobilnych systemów wojskowych. Tak jak satelity na orbicie mogą ciągle “podglądać” je z bezpiecznej odległości, zapewniając tym samym cenne dane na temat ich pozycji, tak system Peresvet całkowicie to uniemożliwi, gwarantując ochronę rosyjskim aktywom wojskowym. Co ciekawe, nie jest to wcale broń laserowa, która dopiero wejdzie na służbę, bo ponoć rosyjska armia ma już do niego dostęp od 2017 roku. Peresvet został objęty eksperymentalnym dyżurem bojowym 1 grudnia 2018 roku, a później prezydent Władimir Putin ogłosił, że te systemy wejdą do pełnej służby w grudniu 2019 roku, co zostało potwierdzone przez ówczesnego ministra obrony, który wspomniał o dostarczeniu Peresvet pięciu dywizjom Strategicznych Sił Rakietowych.

Wprowadzenie i rozmieszczenie systemu Peresvet podkreśla rosnące znaczenie zaawansowanych technologicznie systemów obronnych we współczesnych działaniach wojennych. W miarę jak zasoby wojskowe stają się coraz bardziej zaawansowane, zdolność do ochrony tych zasobów przed nadzorem i atakami w dobie precyzyjnych pocisków, samolotów stealth oraz zaawansowanych dronów, staje się coraz ważniejsza. Zdolność systemu Peresvet do neutralizacji satelitów rozpoznawczych stanowi z kolei znaczący skok w technologii obronnej, podkreślając zaangażowanie Rosji w utrzymanie i wzmacnianie swojej infrastruktury obrony strategicznej.