Rosja ma plan na wygranie wojny. Zimnowojenny pojazd powrócił i wyewoluował z MT-LB do MGT-LB

Rosja pokazała MGT-LB, czyli zmodernizowany pojazd opancerzony z czasów zimnej wojny

Rosyjski przemysł obronny zaprezentował MGT-LB, czyli zmodernizowaną wersję gąsienicowego, wielozadaniowego pojazdu opancerzonego z czasów zimnej wojny. Ten nowy pojazd, opracowany przez firmę OKR „Transporter”, ma zastąpić starzejącego się MT-LB, który pozostaje podstawą Sił Zbrojnych Rosji od lat 70. XX wieku. Zaczynając od najważniejszego, MGT-LB został zaprojektowany jako wszechstronny pojazd terenowy, który ma być zdolny do wykonywania szerokiego zakresu wojskowych zadań. Obejmują one transport personelu, amunicji i zaopatrzenia, a także pełnienie funkcji platformy dla różnych broni i specjalistycznego sprzętu. Bez względu na wyposażenie, sam projekt pojazdu umożliwia mu efektywne działanie w różnorodnych i wymagających środowiskach – od zamarzniętej tundry po górskie lasy. Może ponadto funkcjonować w temperaturach od +50 do -40 stopni Celsjusza, co świadczy o jego zdolności do adaptacji do ekstremalnych warunków.

Przechodząc do surowych danych, ten ważący 16500 kilogramów pojazd ma ładowność 2500 kilogramów i może holować ładunki i przyczepy o wadze do 7 ton. Ta zdolność jest kluczowa dla logistyki i wsparcia na polu bitwy, gdzie kule latają tam i z powrotem. Dlatego Rosja zwiększyła potencjał opancerzenia MT-LB, stawiając na kompozytowe opancerzenie o grubość 30 mm. Nie jest ono wprawdzie najgrubsze, ale za to zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni małokalibrowej i odłamkami artyleryjskimi, co znacznie zwiększa obronny potencjał MGT-LB, który podczas misji może przyjąć na pokład dwuosobową załogę i nawet ośmiu żołnierzy w przedziale desantowym.

Jedną z wyróżniających cech MGT-LB jest też jego mobilność, jako że ten pojazd napędzany silnikiem diesla o mocy 450 koni mechanicznych może osiągać prędkość maksymalną 70 km/h na lądzie. Co więcej, jego zdolności amfibijne pozwalają mu na pokonywanie przeszkód wodnych z prędkością do 10 km/h, co czyni go niezwykle elastycznym pojazdem zarówno w operacjach lądowych, gdzie trzy grosze dorzuca zmodernizowany system zawieszenia, jak i wodnych. Oczywiście MGT-LB może też wyrządzić wrogom szkody, a to za sprawą dwóch głównych form uzbrojenia.

MGT-LB jest wyposażony w zdalnie sterowaną stację uzbrojenia zamontowaną na dachu, która może przyjąć ciężki karabin maszynowy kal. 12,7 mm. Ponadto może być wyposażony w przeciwpancerne pociski kierowane, co umożliwia mu na niszczenie wrogich czołgów i pojazdów opancerzonych z dużej odległości. Te zdolności, w połączeniu z zaawansowanymi, bo nowoczesnymi (jak na Rosję) systemami celowniczymi i kierowania ogniem, znacznie zwiększają skuteczność MGT-LB w scenariuszach bojowych, co dodatkowo poprawiają podobnie ulepszone systemy komunikacyjne i nawigacyjne. Dlatego też wprowadzenie MGT-LB na służbę stanowi znaczący krok naprzód dla rosyjskiej armii, ale nie wiemy, jak wiele pojazdów planuje wprowadzić do użytku to państwo i jak ma zamiar je wykorzystać.