Czy to rower, czy to amfibia? Niezwykły gadżet przykuwa wzrok

Na przestrzeni ostatnich lat łotewska firma BeTriton kilka razy zaskoczyła. W 2020 r. zaczęła od trójkołowego elektrycznego roweru/kampera/łódki, a w 2023 r. wprowadziła na rynek wersję przyczepy, jakby niektórzy rowerzyści woleli mieć łódź kempingową, którą mogą holować za pomocą rowerów elektrycznych. Teraz producent pokazał zelektryfikowaną przyczepę, która wytwarza własną moc silnika, dzięki czemu rowerzysta może ją ciągnąć za pomocą tradycyjnego roweru.

Rower i przyczepa to idealne połączenie

Zielony jak limonka eTrailer firmy BeTriton ma podobny kształt nadwozia/kadłuba do oryginalnej przyczepy bez napędu, ale ma ostro pochylony, wysuwany twardy dach. Ma on zapewnić ochronę przed Słońcem i warunkami pogodowymi na wodzie i kempingu, a także kryje elastyczny panel słoneczny do ładowania pokładowego akumulatora napędu elektrycznego.

Największą zmianą w stosunku do oryginalnego projektu przyczepy BeTriton z 2023 r. jest dodanie 250-watowego napędu elektrycznego, który pozwala eTrailerowi nadrobić własną dodatkową wagę, dzięki czemu rowerzysta może ją holować, po prostu pedałując, bez staczania się z niewielkich wzniesień jak postać z kreskówki. Jak łatwo się domyślić, system będzie najlepiej działał na płaskich ścieżkach nad jeziorem, a nie w wysokich Alpach, ale bez elektrycznego wspomagania ciągnięcie ok. 175-kilogramowej przyczepy może być dość trudne.

BeTriton eTrailer /Fot. BeTriton

Napęd elektryczny jest zasilany przez parę akumulatorów LFP o pojemności 1440 Wh, które zapewniają szacunkowo do 150 km zasięgu wspomaganego na lądzie. BeTriton uważa, że ​​przy wystarczającej ilości słońca eTrailer będzie w stanie ładować się nieprzerwanie i zapewniać nieograniczony zasięg. Jeśli chodzi o sterowanie mocą przyczepy, BeTriton obecnie używa podwójnego systemu przepustnicy, ale producent bada jeszcze inne opcje (projekt nie jest skończony).

Na wodzie akumulatory eTrailera zasilają oddzielny napęd śruby o mocy 2150 W, który nadaje się do pływania z prędkością do 8 km/h. Koła boczne obracają się w górę o 90 stopni i zawierają dołączane nadmuchiwane pontony dla lepszej stabilności. Sam rower jest przechowywany na systemie bagażnika holowniczego na rufie łodzi, całkowicie nad powierzchnią wody. BeTriton szacuje zasięg na wodzie na 25 km do nieograniczonego, w zależności od warunków pogodowych.

eTrailer wygląda jak typowa przyczepka rowerowa, ale pozory mylą /Fot. BeTriton

Choć kemping nad wodą brzmi nowatorsko, większość ludzi pewnie i tak wybierze bezpieczeństwo i stabilność lądu. Płaska podłoga eTrailera oferuje 97 x 210 cm powierzchni do spania, na której kempingowicze mogą położyć się bezpośrednio lub na macie do spania dla większego komfortu. Jest to nieco węższe łóżko niż typowe łóżko kempingowe w samochodzie, ale nie niespotykane w przypadku minikamperów pod względem wydajności. Mimo to wydaje się najwygodniejsze dla osób podróżujących samotnie, zakochanych par lub dorosłych/dzieci.

Jeśli chodzi o ochronę przed warunkami atmosferycznymi na kempingu, boczne panele z PVC zapinane są na zamek błyskawiczny, aby połączyć przednie i tylne okna, zapewniając 360-stopniową ochronę przed warunkami atmosferycznymi z panoramicznym widokiem i twardym dachem nad głową.

BeTriton eTrailer /Fot. BeTriton

eTrailer ma 4,5 m długości i 1,4 m szerokości w formie przyczepy, z regulacją wysokości w zakresie od 1,2 do 1,8 m za pomocą podnoszonego dachu. Posiada panele z włókna węglowego i włókna szklanego na ramie wykonanej z aluminium i stali nierdzewnej, poruszającej się na 24-calowych kołach ebike. eTrailer może obsłużyć ładunek o masie 75 kg jako przyczepa i 225 kg jako łódź/kamper.

Firma szacuje cenę bazową eTrailera na 11 900 euro przed opodatkowaniem i wysyłką, a zainteresowane strony mogą już teraz zamówić eTrailer, standardową przyczepę lub oryginalny zintegrowany z rowerem mikro-RV BeTriton. Osoby, które chciałyby przetestować sprzęt przed zakupem, znajdą stosowną wypożyczalnię nad jeziorem Teper w północnej Łotwie.