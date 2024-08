A to ciekawe. RTX 5060 potrzebuje mniej nocy niż RTX 4070, a osiąga spokojnie jej wydajność

Skąd mamy tę wiadomość? Od chińskiego producenta Hasee. Twierdzi on, że przeznaczona dla laptopów karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5060 „Blackwell” może okazać się poważnym ulepszeniem w stosunku do RTX 4060. Będzie pobierać mniej energii niż układ w architekturze Ada Lovelace, używać pamięci GDDR7 nowej generacji i zapewniać wydajność na poziomie 4070.

RTX 50 zapowiada się coraz lepiej

Hasee to skrót od “Shenzhen Hasee Compute Co.”. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez firmę, jej prezes, Wu Haijun, mówił o tym, czego można się spodziewać po komputerach stacjonarnych nowej generacji, a podczas rozmowy ujawnił kilka interesujących fragmentów na temat linii laptopów nowej generacji RTX 50. Wspomniał, że linia Blackwell będzie pierwszą na rynku z obsługą pamięci GDDR7. Tym akurat nie zaskoczył, bo sama Nvidia już to zapowiadała.

Ponieważ Hasee produkuje głównie laptopy gamingowe, prezes firmy skupił się na układzie laptopowym RTX 5060. Według Wu, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Blackwell ma niższy pobór mocy niż analogiczna jednostka wykonana w architekturze Ada. Maksymalny limit TGP karty RTX 4060 do laptopa wynosi 140 W, a w przypadku modelu RTX 5060 moc ta jest zmniejszona do 115 W. Jednocześnie ma zapewniać wydajność podobną do procesora graficznego RTX 4070 w laptopach, przewyższając go nawet w ray tracingu i rasteryzacji.

Według Wu seria RTX 50 będzie również wyposażona w ulepszone technologie, takie jak DLSS nowej generacji i inne, które jeszcze bardziej poprawią wydajność w porównaniu z architekturą Ada. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, karta NVIDIA GeForce RTX 5060 GN22-X4 prawdopodobnie będzie korzystać z procesora graficznego GB206 z 8 GB pamięci GDDR7. W pierwszej iteracji pamięć prawdopodobnie zostanie skonfigurowana z szybkością 28 Gb/s.

Oczekuje się, że procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell zostaną zaprezentowane na targach CES 2025, a premiery laptopów możemy spodziewać się w pierwszej połowie 2025 roku.