Samsung wprowadza na rynek monitory Odyssey OLED G8 i G9 w nowych rozmiarach

Monitory z linii Odyssey są dedykowane przede wszystkim graczom, lecz z ich możliwości mogą korzystać również twórcy treści, graficy, doskonale nadają się również do oglądania filmów. Dlatego ich pojawienie się na rynku to fakt wart odnotowania przez każdego. A jakie konkretnie możliwości oferują?

Co potrafi Odyssey OLED G8?

Odyssey OLED G8 (G85SD) jest on wyposażony w 34-calowy, zakrzywiony ekran QD-OLED o ultraszerokich proporcjach 21:9 i krzywiźnie 1800R. Ma rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli, zmienną częstotliwość odświeżania 175 Hz, czas reakcji 0,03 ms i technologię AMD FreeSync Premium Pro, która ma zapewniać płynną rozgrywkę. Dodano także Samsung Gaming Hub i Samsung Smart Hub. Monitor obsługuje system Tizen OS, dzięki czemu można go używać jako telewizora inteligentnego do strumieniowego przesyłania filmów, muzyki i programów telewizyjnych za pomocą Apple Music, Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video i YouTube. Możesz także korzystać z funkcji AirPlay 2, Miracast lub Smart View.

W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania, dzięki czemu można korzystać z inteligentnych funkcji monitora bez laptopa lub komputera.

Czytaj też: Wyjątkowy monitor Samsunga nadchodzi. Wyświetlacz Odyssey OLED G8 wniesie rozrywkę na nowy poziom

Odyssey OLED G9 – rozdzielczość, że szczęka opada

Odyssey OLED G9 ma dwa warianty: G93SD i G95SD. Obydwa to 49-calowy ekran QD-OLED o rozdzielczości Dual-QHD (czyli po ludzku mówiąc 5120 x 1440 pikseli), ultraszerokokątnych proporcjach 32:9 i krzywiźnie 1800R. Mają zmienną częstotliwość odświeżania 240 Hz (z AMD FreeSync Premium Pro) i czas reakcji 0,03 ms. Jaka różnica pomiędzy nimi? G95SD ma Gaming Hub i Smart Hub, dzięki czemu daje funkcje jak wspomniany G8. W G93SD nie ma tych dwóch technologii.

Warto dodać, że wszystkie monitory do gier Odyssey są wyposażone w Samsung OLED Safeguard, algorytm zapobiegający wypalaniu pikseli oraz OLED Glare Free. Komfort użytkowania podnosi powłoka antyrefleksyjna. Mają także oświetlenie RGB z tyłu i porty służące do komunikacji.

Odyssey OLED G8 (G85SD) wyceniono na 799,99 USD, czyli ok. 3,1 tys. zł. Cen modeli G9 póki co nie podano.