Samsung patentuje rozwiązanie dla nowego typu kamer podekranowych

Nowy patent ma poprawić jakość obrazu z kamer UDC

Kamera podekranowa Folda 3 cierpiała bowiem z powodu bardzo słabej jakości obrazu. Obraz był mydlany, pozbawiony szczegółów i ze znaczną ilością artefaktów. Problemem była zarówno rozdzielczość matrycy (zaledwie 4 Mpix), jak i umieszczona przed obiektywem struktura wyświetlacza, na której nawet po wyłączeniu światło było rozpraszane, wpływając drastycznie na jakość. W kolejnych edycjach Samsung co prawda nieznacznie poprawił tę konstrukcję, ale sprawność aparatu zyskała na tym bardzo niewiele.

Najnowszy patent Samsung, ujawniony przez serwis Teleprompter i Davida z XLeaks7 opisuje rozwiązanie, które może znacząco poprawić użyteczność podekranowych aparatów fotograficznych a przy okazji polepszyć także jakość obrazu wyświetlanego nad kamerą. Kluczowe jest zintegrowanie wyświetlacza, kamery i sterownika ekranu (Display Driver IC albo DDI) w jednym urządzeniu.

Kontroler ma uwzględnić wyświetlaną nad kamerą zawartość, biorąc pod uwagę także mniejszą gęstość pikseli w tym miejscu, odpowiednio zmieniając luminację i odcienie kolorów, by zredukować widoczność kamery lub wyświetlić w tym miejscu inny obraz, albo też całkowicie wygaszając piksele.

Nowy mechanizm służy głównie do lepszego ukrycia kamery i poprawienia jakość wyświetlanego obrazu. Jednak dzięki temu, że DDI będzie w stanie lepiej kontrolować obraz, może on powstawać przy użyciu mniejszej ilości (także mniejszych) pikseli. A to z kolei pozwoli zwiększyć ilość docierającego do sensora światłoczułego kamery światła, oraz zmniejszyć jego rozproszenie na strukturach ekranu. Wynikowy obraz będzie mógł zatem mieć lepszą rozdzielczość i ostrość, niż w rozwiązaniach dotychczasowych.

Kamery podekranowe nie zyskały uznania, ale Samsung uważa że najlepsze jeszcze przed nimi

Nowy patent wskazuje wprost, że jego zastosowanie nie jest ograniczone do ekranów elastycznych. Możliwe zatem, że w bliżej nieokreślonej przyszłości pożegnamy wszelkiego rodzaju notche i wycięcia na rzecz kamer i wyświetlaczy nowego typu. Z jakiegoś bowiem powodu rozwiązanie najprostsze, czyli umieszczenie aparatu w ogóle poza obrysem ekranu nie zyskało uznania i można je znaleźć wyłącznie w urządzeniach Sony Xperia…