Shimano znowu rewolucjonizuje jazdę na rowerze!

SPD (Shimano Pedaling Dynamics) to system opatentowany w 1990 r. składający się z dwóch elementów: pedałów z mechanizmem zatrzaskowym oraz specjalnych, metalowych bloków, umieszczanych w zagłębieniu podeszwy buta. Odpowiednie dopasowanie obu części ułatwia rowerzyście pedałowanie i zwiększa jego komfort podczas jazdy w trudnym terenie.

W pedałach SPD stopy rowerzysty nie ślizgają się, co może być kluczowe podczas wypraw off-roadowych, np. na wyboistym terenie, deszczu lub błocie. Warto także zwrócić uwagę na samą fizykę jazdy w SPD – noga skuteczniej przenosi siłę na pedały, co przekłada się zarówno na szybkość, jak i mniejsze zmęczenie rowerzysty.

Teraz japońska firma zapowiada kolejną rewolucję w jeździe na rowerze. Podobnie jak SPD, “inteligentne” buty Shimano wpina się w pedał, ale dodanie silnika elektrycznego (tzw. regulatora) umożliwia butowi poruszanie się wzdłuż zestawu szyn w kierunku przód-tył i na boki. Informacje zbierane z czujników kolarza i roweru określają optymalne położenie buta względem pedału. To rozwiązanie genialne w swojej prostocie.

Nowe buty Shimano mogą zrewolucjonizować wyścigi rowerowe

Wymiana bloków SPD w bucie to często trywialny gest, który większość rowerzystów wykonuje w ciągu kilku minut, nie zdając sobie sprawy z jego znaczenia. Oczywiście, ważne jest, by bloki zostały prawidłowo umieszczone, co “na oko” jest trudne, chyba że przeprowadzimy badanie biomechaniczne. To samo dotyczy ich położenia w bucie, chyba że rowerzysta jest lekarzem, który bierze pod uwagę położenie pierwszej i ostatniej kości śródstopia oraz znalezienie optymalnego punktu mocowania.

Często prowadzi to do pojawienia dyskomfortu, w tym słynnego problemu gorących stóp, który dotyka wielu kolarzy, ponieważ nacisk pedału pada na część stopy, na którą nie powinien. Położenie bloków SPD ma również implikacje biomechaniczne, ponieważ wpływa na odchylenie siodełka, co sprawia, że pedałowanie jest mniej lub bardziej wydajne.

Firma Shimano już raz zrewolucjonizowała jazdę na rowerze, w 1990 r. prezentując SPD /Fot. Shimano

Wszystkie te problemy chce rozwiązać firma Shimano prezentując automatyczny system regulacji bloków SPD, któremu został nadany patent US 12059058 B2. Urządzenie byłoby umieszczane na blokach, a następnie na samym bucie, umożliwiając dokonywanie regulacji bezpośrednio podczas pedałowania przez kolarza, a informacje te byłyby przesyłane bezprzewodowo. Wiele wskazuje, że wynalazek ten jest rozwinięciem systemu Bike Fitting, który Shimano nabyło kilka lat temu.

Szkic nowego patentu inteligentnego buta /Fot. Shimano

Patent Shimano sugeruje, że zmiany w położeniu bloków zapewnią kolarzowi pewne korzyści na drodze. Mimo iż nie ma żadnych dowodów naukowych wskazujących, że tak właśnie będzie, nowy system SPD może okazać się gamechangerem w niektórych konkretnych sytuacjach podczas wyścigów.

Entuzjaści nowego projektu Shimano przewidują, że zobaczymy go w profesjonalnych wyścigach szosowych, szutrowych, a nawet górskich jeszcze przed 2025 r.