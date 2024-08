Masz Smart TV firmy Samsung? Jeśli tak, mam świetną wiadomość. No, prawie

Smart TV to nie tylko urządzenie do oglądania telewizji czy podpięcia konsoli do gier, ale także dostęp do usług streamingowych oraz licznych aplikacji. Odpowiada za to system operacyjny, wdrożony przez producenta. LG ma WebOS, Samsung ma Tizen OS. Podobnie jak w przypadku telefonów, okres wsparcia ma pewien limit czasowy. Obaj Ci producenci zapewnią dłuższy niż w przypadku smartfonów. A na prowadzeniu w tym aspekcie będzie Samsung.

Tizen OS świeży przez siedem lat

Samsung lubi liczbę 7. Na początku 2024 roku ogłosił, że będzie wspierać swoje flagowce Galaxy przez siedem lat, co umożliwi klientom nie tylko korzystanie z najnowszych rozwiązań One UI, ale także zapewni bezpieczeństwo – każda aktualizacja likwiduje wykryte luki w zabezpieczeniach. A teraz ogłoszono również wsparcie przez 7 lat dla Tizen OS. Jednak uwaga – będzie to dotyczyć najnowszych modeli telewizorów, z roku 2024, wyposażonych w sztuczną inteligencję oraz wybranych modeli z 2023 roku.

I dlatego jest to “prawie” dobra wiadomość – w chwili obecnej większość używanych Smart TV od Samsunga pochodzi z lat wcześniejszych, a więc nie obejmie ich nowy plan aktualizacji. Jednak jeśli dopiero masz w planach zakup telewizora od producenta, wówczas to bardzo dobra wieść. W przypadku modeli sprzed 2024 roku, aktualizacja ma miejsce przez góra trzy lata.

Czytaj też: Test Samsung S95D – definicja premium w swojej kategorii, ale czy wystarczy do miana telewizora roku?

Skąd nowa polityka dotycząca długości aktualizacji? Jak wspomniałem na początku – ze względu na naciski konkurencji. Samsung może poszczycić się jak na razie tytułem lidera rynku i takim chciałby pozostać. Jego główni rywale w tym segmencie to LG, Hisense oraz HTC. Niestety, jak na razie nie jestem w stanie podać, które modele z 2023 roku załapią się na długi okres wsparcia. Producent nie podał jeszcze żadnych konkretów.