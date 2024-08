Smartwatch dla dziecka – czy inteligentny zegarek do szkoły to dobry pomysł?

Smartwatch pozwala być w kontakcie bez konieczności sięgania po smartfon

Smartfon w szkole to temat rzeka i postaram się, żebyśmy nie wchodzili w tym zakresie w głębszą dyskusję. Chyba większość z nas zgodzi się z tym, że jest to urządzenie, które odciąga dzieci od nauki i najlepiej, żeby na czas pobytu w szkole pozostał schowany w plecaku. Z drugiej strony łatwo jest zrozumieć rodziców, którzy chcą mieć możliwość skontaktowania się z dzieckiem. Nawet jeśli z tej możliwości nie skorzystają wcale, albo w nagłym przypadku zrobią to raz na kilka miesięcy to mimo wszystko sama świadomość, że można, jest sporą ulgą.

Smartwatch dla dziecka to kolejny trudny temat. Na rynku są dedykowane do tego urządzenia, ale zakup takiego, który faktycznie będzie działać i nie stwarzać problemów to błądzenie po polu minowym. Pominę tu, delikatnie mówiąc, dyskusyjne wzornictwo tego typu urządzeń.

Dlatego też jestem zwolennikiem postawienia na klasyczne smartwatche, z naciskiem na ofertę Huawei. Dlaczego?

Smartwatche Huawei to pewny i bardzo uniwersalny wybór

Pozostańmy przy temacie wzornictwa. Spora część inteligentnych zegarków dostępnych na rynku jest zwyczajnie duża. Mają koperty o średnicy 44 czy 46 mm i nie do końca będzie to dobrze wyglądać na dziecięcej ręce i również nie będzie to wygodne rozwiązanie.

Huawei ma w swojej ofercie modele z mniejszymi kopertami – 41 mm w modelach serii Watch GT 4 oraz prostokątnymi o wymiarach 36 x 43 mm w serii Watch Fit 3, które o wiele lepiej pasują do smukłych nadgarstków. Co wcale nie umniejsza ich solidności, bo obudowy są wykonane z wysokiej jakości materiałów, a konstrukcje wodoodporne. Warto też dodać, że modele Watch GT 4 46 mm mają na tyle kompaktową obudowę, że będą bardzo dobrym wyborem np. dla nastolatka.

Kolejna zaleta to uniwersalność. Smartwatche Huawei działają z każdym smartfonem. Bez względu na to, czy podłączymy je do iPhone’a czy smartfonu z Androidem będą działać tak samo dobrze i co jest ważne – będą oferować dokładnie te same funkcje. Nie ma tutaj sytuacji, że coś nam nie działa tylko dlatego, że nie korzystamy ze smartfonu Huawei.

Czas pracy na pojedynczym ładowaniu to kolejny argument przemawiający za wyborem zegarka Huawei. Nie trzeba codziennie pytać dziecka, czy naładowało smartwatch. W przypadku Watcha Fit 3 mówimy o 7-10 dniach użytkowania. Dla Watch GT 4 to 4-6 dni w wariancie 41 mm i 10-14 dni w wersji 46 mm.

Wspomniana wcześniej uniwersalność to jednocześnie pewność sygnalizacji powiadomień. Aplikacja Huawei Zdrowie pozwala nam wybrać, które aplikacje zainstalowane na smartfonie mają wysyłać powiadomienia do zegarka. Dzięki temu możemy sami skonfigurować, które konkretnie informacje mają docierać do dziecka, dzięki czemu mamy pewność, że nie będzie bombardowane powiadomieniami w trakcie lekcji.

Dzięki powiadomieniom mamy spokojną głowę o to, że dziecko dostanie naszą wiadomość, ale też dodatkowo w awaryjnej sytuacji możemy do niego zadzwonić prosto na zegarek. Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na prowadzenie rozmowy bez konieczności sięgania po smartfon.

Kolejnym plusem jest możliwość podglądu rejestru ćwiczeń i obserwacja funkcji zdrowotnych dziecka w aplikacji Huawei Zdrowie. Z dbałością o odpowiedni wysiłek fizyczny w szkołach bywa różnie, a dzięki tej opcji możemy umówić się na wypełnianie określonych celów. Dotyczących choćby wykonania dziennej liczby kroków. Mała rzecz, ale to potrafi być dobra forma motywacji, która zadba o formę i przede wszystkim zdrowie najmłodszych.

Trwa promocja, więc inteligentne zegarki (i nie tylko) Huawei można kupić taniej

Z okazji zbliżającego się początku roku szkolnego Huawei przecenił sporą część swoich produktów, w tym również smartwatche. Ceny różnych wariantów modeli Watch GT 4 oraz Watch Fit 3 zostały obniżone o 100 zł i kupimy je w cenie:

Huawei Watch Fit 3 w wariancie różowym, szarym i zielonym – 599 zł,

Huawei Watch Fit 3 Sport Edition z dodatkowymi paskami (księżycowa biel i czarny) – 599 zł,

Huawei Watch Fit 3 w wariancie perłowej bieli – 699 zł,

Huawei Watch GT 4 41mm w wariancie green – 899 zł,

Huawei Watch GT 4 46mm Active i Classic – 899 zł,

Huawei Watch GT 4 41mm Classic – 999 zł,

Huawei Watch GT 4 46mm Green – 999 zł,

Huawei Watch GT 4 41mm Elegant – 1 199 zł,

Huawei Watch GT 4 46mm Elite – 1 299 zł,

Huawei Watch GT 4 41mm Elite – 1 499 zł.

Dosłownie – do wyboru, do koloru, a to nie koniec promocji. W obniżonych cenach bardzo dobre tablety – MatePad 11.5″ S z akcesoriami lub bez jest teraz tańszy o 400 zł, MatePad 11.5″ o 200 zł, a laptopy zostały przecenione od 300 zł w przypadku MateBooka D14 2024, przez 500 zł za MateBooka 14 2024, po 600 zł przy zakupie MateBooka D16 2024.

Wszystkie promocje trwają do 1 września i można z nich skorzystać w popularnych elektromarketach, u operatorów sieci komórkowych, w strefie marki na Allegro oraz sklepie internetowym huawei.pl.