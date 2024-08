Home Tech Wyciekła specyfikacja Snapdragon 8 Gen 4. Mówiąc krótko: jest co najmniej bardzo dobrze

Wyciekła specyfikacja Snapdragon 8 Gen 4. Mówiąc krótko: jest co najmniej bardzo dobrze

Sporo osób zastanawia się, czy w nowych flagowcach Galaxy S25 Samsung wprowadzi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 zamiast Exynosa? Taka zmiana pozwoliłaby na większą konkurencyjność w stosunku do iPhone 16 Pro Max. Odpowiedzi póki co na to nie ma, ale mamy za to specyfikację procesora jeszcze przed jego oficjalną prezentacją.