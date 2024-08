Sprawdzam baterię City Lion do roweru elektrycznego. O ile zwiększy się zasięg?

Jak zamówić baterię City Lion?

City Lion ma na swojej stronie mnóstwo gotowych rozwiązań do konkretnych modeli rowerów czy hulajnóg elektrycznych. Mamy do wyboru baterie wewnętrzne lub dodatkowe, które działają razem z podstawową. Zaletą tych pierwszych jest fakt, że nie mamy nigdzie niczego doczepionego do urządzenia i aż tak waga urządzenia nam się nie zwiększy. W przypadku tych drugich poczujemy różnice w wadze, bo będziemy mieli dodatkową ciężką baterię doczepioną gdzieś na urządzeniu. Ale w tym przypadku możemy znacznie wydłużyć zasięg urządzenia. Baterię dodatkową miałem już okazję testować w przypadku hulajnogi elektrycznej. Tym razem zdecydowałem się na sprawdzenie, jak zadziała bateria wewnętrzna w przypadku roweru elektrycznego.

To oczywiście nie wszystko. Jeśli na stronie City Lion nie znajdziecie baterii do Waszego pojazdu to możecie zgłosić się do firmy, podać niezbędne informacje i przygotują oni dla Was baterię na zamówienie. Dostaniecie pełne informacje co w danej obudowie można zmieścić, jaką będzie miała pojemność oraz jej cenę. Jest to świetne rozwiązanie, które uratuje sprzęt nawet w momencie, jeśli pojazd działa dobrze, ale np. ma problemy z samą baterią. Warto więc zaglądnąć na stronę i zapoznać się z tym, co oferuje firma.

Warto tutaj też dodać, że City Lion to polska firma. Wszystkie baterie powstają w siedzibie w Warszawie. Korzystają oni tylko z markowych ogniw, które zapewniają bardzo dobrą jakość produktu. Firma gwarantuje też, że każdy egzemplarz baterii przejdzie szczegółową diagnostykę, zanim trafi do Waszych rąk. Producent udziela też 24 miesięcznej gwarancji na każdy swój produkt.

Bateria do Eleglide Tankroll

Aktualnie w rowerze jest bateria 10 Ah. Pozwala to na przejechanie ok. 50 km. Oczywiście zasięg zależy od warunków i trasy, ale mnie więcej tyle udało mi się przejechać na oryginalnej baterii.

City Lion nie miało gotowej baterii do tego modelu roweru eletrycznego. Wysłałem im więc oryginał i znaleźli oni identyczną obudowę, do której ogniwa o pojemności 14 Ah. No, może prawie identyczną, bowiem różniło się wejście na zasilacz. Ale to też nie było problemem – firma przysłała pasującą ładowarkę. Mamy więc w tej samej obudowie o 40% większa pojemność baterii.

Bateria City Lion bez problemów pasuje do miejsca w rowerze i tutaj nie zauważyłem żadnych kłopotów. Waży ona również praktycznie tyle samo co oryginał. Nie poczujecie więc różnicy w wadze roweru. Montaż jest również identyczny, co akurat było spodziewane. Bateria ma także wskaźnik naładowania taki sam jak w oryginale. Jedyna tak naprawdę różnica to dłuższy czas ładowania.

Przejdźmy jednak do najważniejszej rzeczy – zasięgu. Testy przeprowadziłem identycznie jak w przypadku oryginału – jeżdżąc głównie po mieście, ale i w terenie. Głównie jeździłem też na najwyższym biegu i prędkości. Udało mi się na niej przejechać ok. 69 km, po czym rower zaczął zwalniać. Jest to zgodne z oczekiwaniami i nie ma tutaj zaskoczenia. Jednakże jest to zasięg naprawdę wart uwagi i pokazuje, że w obudowie można było zmieścić większą baterię niż oryginał. City Lion moim zdaniem sprawdził się tutaj super. Bez problemów możecie wybrać się na naprawdę długie podróże, a w razie gdyby jednak brakowało Wam zasięgu to zawsze możecie wziąć ze sobą drugą baterię i w ten sposób możecie przejechać prawie 120 km. To naprawdę robi wrażenie.

Pozostaje jeszcze kwestia trwałości. Tutaj odniosę się do baterii dodatkowej do hulajnogi elektrycznej, która mam od 3 lat. Bateria przez ten czas i po setkach przejechanych kilometrach sprawuje się świetnie. Nie ma z nią żadnych problemów, zasięg jest trochę mniejszy, ale prawdopodobnie jest to wina baterii wbudowanej w pojazd. Uważam wręcz, że prędzej hulajnoga przejdzie na emeryturę, niż coś będzie nie tak z baterią dodatkową. Pod względem jakości nie macie więc czego się obawiać – jest bardzo dobrze.

Czy takie rozwiązanie ma sens?

Jak najbardziej tak. Jeśli możecie bez większych problemów mieć większą baterię, a brakuje Wam zasięgu, to zdecydowanie polecam zgłosić się do firmy. Jak widać City Lion jest w stanie przygotować większe niż oryginalne baterie, które rzeczywiście zwiększą Wam zasięg. Zawsze też możecie zdecydować się jednak na baterię dodatkową, to już jest Wasz wybór. Natomiast jeśli szukacie bardzo dobrego rozwiązania zwiększenia zasięgu dla Waszego pojazdu to zdecydowanie warto zwrócić się do tej firmy.

A ile trzeba za to zapłacić. Testowana pojemność 14 Ah kosztuje 1699 zł. Natomiast są też dostępne mniejsze wersje – 10,5 Ah (1299 zł) i 7,5 Ah (999 zł). Oczywiście mniejsze wersje to mniejszy zasięg, ale jeśli np. macie problem z oryginałem to będą świetnymi zamiennikami. Cena moim zdaniem jest też adekwatna do tego, co otrzymujemy. Polecam więc rozwiązania tej firmy i z zakupu takiej baterii będziecie na pewno zadowoleni.