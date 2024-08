Home Nauka Jest! W końcu jest wyjaśnienie tajemniczego „sygnału Wow!” sprzed 47 lat

W 1977 roku radioteleskop Big Ear nasłuchujący kosmosu w poszukiwaniu sygnałów, które mogłyby zostać nadane w przestrzeń kosmiczną przez zaawansowaną obcą cywilizację, zarejestrował jeden bardzo nietypowy sygnał. Astronom-wolontariusz Jerry Ehman, który jako pierwszy zauważył ów sygnał na wydruku, zakreślił go na czerwono i oznaczył komentarzem „Wow!”. Nie wiedział wtedy zapewne, że Sygnał „Wow!” stanie się określeniem tego konkretnego sygnału, który przez kolejne dekady będzie rozbudzał wyobraźnię miłośników science-fiction i wszystkich, których frapuje pytanie o to, czy jesteśmy sami w przestrzeni kosmicznej. Co więcej, Jerry Ehman zapewne nie spodziewał się, że przez niemal pół wieku nie będzie wiadomo, czym tak naprawdę ten sygnał był.