Neutrony mają nieznany wcześniej wpływ na tokamaki. To wielki przełom dla fuzji

Ten ostatni termin oznacza reaktor fuzyjny przypominający kształtem obwarzanek. Jednym z urządzeń tworzących takie reaktory są komponenty określane mianem tyrystorów. Chodzi o materiały półprzewodnikowe o dużej mocy, których głównym zadaniem jest funkcjonowanie układu zasilania. O szczegółowych ustaleniach na ten temat ich autorzy piszą na łamach Nuclear Science and Techniques.

Czytaj też: Jak zwiększyć gęstość energii w akumulatorach? Oto przełomowy sposób, na którym zyskają elektryki

Najważniejszym wnioskiem jest to, iż występuje mechanizm uszkodzeń pojawiających się w obecności neutronów w tyrystorach dużej mocy. Owe neutron powstają w reakcji fuzji deuteru i trytu, a ich udział może prowadzić do zmian wydajności elektrycznej tyrystora. I to właśnie nad konsekwencjami napromieniowania neutronami pochylili się członkowie zespołu badawczego.

Do prowadzenia fuzji jądrowej wykorzystuje się reaktory zwane tokamakami. Chińscy naukowcy postanowili określić wpływ napromieniowania neutronami na komponenty tych urządzeń

Naukowcy z Chin opisali związek między charakterystyką fizyczną i elektryczną tyrystorów dużej mocy poddanych napromieniowaniu neutronami o energii 14 MeV. W toku analiz pod uwagę wzięli między innymi długość życia nośników, ruchliwość, napięcie blokujące wsteczne i przednie oraz ładunek odzyskiwania wstecznego. Autorzy przeprowadzili również eksperymenty i symulacje mające na celu ocenę skali uszkodzeń tyrystora wywołanych obecnością neutronów.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych działań było określenie zmian wydajności napromieniowanych tyrystorów w obrębie układu bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej wzrastający prąd upływu napromieniowanych tyrystorów potęguje ryzyko pojawienia się awarii takiego systemu. Innymi słowy: spadek wydajności tyrystora napromieniowanego neutronami oznacza podwyższone ryzyko pojawienia się awarii.

Czytaj też: Zerowe emisje w transporcie. Kriogeniczny napęd wykorzystuje dwa różne źródła energii

Reakcja termojądrowa od lat stanowi obiekt zainteresowania fizyków. Wynika to z faktu, że stanowi świetne źródło energii. Zasila bowiem gwiazdy, dlatego naukowcy próbują naśladować ją w kontrolowanych warunkach na Ziemi. Ostatnimi czasy odnotowali liczne sukcesy w zakresie kontroli fuzji oraz wytwarzania dzięki niej energii. Kluczowy jest dodatni bilans energetyczny netto, co oznacza, że do rozpoczęcia i utrzymania reakcji potrzeba mniej energii niż powstaje w jej konsekwencji.