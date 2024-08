Test Tronsmart Halo 200, czyli głośnika imprezowego z mikrofonami

Tronsmart Halo 200 – wielki, głośny i wszechstronny

Halo 200 jest dostępny w trzech wariantach, bo bez mikrofonów, z jednym mikrofonem lub dwoma mikrofonami. Bez względu na wybór, w zestawie znajdziecie przewód ładujący, przewód jack 3,5 mm, instrukcję obsługi, kartę informacyjną o opatentowanym equalizerze SoundPulse oraz kartę gwarancyjną. W praktyce głośnik może jednocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami przez Bluetooth, a także odtwarzać muzykę przez przewód jack i USB lub kartę pamięci.

Czytaj też: Muzyka otoczy cię w pełni, czyli test głośnika bezprzewodowego Tronsmart T7

Po sparowaniu Halo 200 ze smartfonem przez Bluetooth można kontrolować głośnik za pomocą aplikacji na smartfona. Umożliwia ona m.in. ustawianie playlist, regulację głośności, wybór equalizera i efektów podświetlenia, określenie aktualnego źródła utworów oraz rozpoczęcie parowania z drugim głośnikiem Halo 200. Większość funkcji jest również dostępna z poziomu przycisków na głośniku, a jedynym mankamentem jest niezapisywanie ustawień equalizera po wciśnięciu przycisku SoundPulse na głośniku.

W ogólnym rozrachunku Halo 200 to wielki głośnik, który przyciąga uwagę swoim rozmiarem i designem. Jego prostopadłościenna bryła z zaokrąglonymi rogami i zwężającymi się ściankami ma wymiary 266 × 282 × 386 mm. Mimo wagi rzędu ponad 6 kg głośnik jest stosunkowo łatwy do przenoszenia dzięki rączce z gumowym wyłożeniem od wewnątrz (ta fioletowa wstawka) i ma ochronę IPX4, co chroni go przed zachlapaniem. Na tylnej ściance, oprócz otworu rezonansowego, znajduje się duża gumowa nakładka skrywająca pod sobą różne porty, bo dedykowane złącze ładowania, USB-A do trybu przewodowego i ładowania w ramach funkcji powerbanka, slot na kartę pamięci oraz para wejść dla i pokręteł poziomu głośności dla przewodowych mikrofonów lub gitary (w przypadku złącza po lewej). Dołączone w zestawie bezprzewodowe mikrofony wymagają jedynie włożenia baterii i automatycznie łączą się z głośnikiem, oferując dobrą jakość dźwięku.

Czytaj też: Masz na oku tani i dobry głośnik przewodowy na wakacje? Test Tronsmart T7 Lite powinien cię zainteresować

Idąc dalej, boczne ścianki Halo 200 zdobią linie pod kątem 45 stopni, w których to centrum łatwo odczytać nazwę firmy i zauważyć jej logo. Przednia część głośnika jest zabezpieczona metalową siatką z nowoczesnym akcentem w postaci trzech podświetlanych pierścieni RGB wokół głównych przetworników. Z kolei na spodzie głośnika znajdziemy cztery antypoślizgowe nakładki, a na górze – rączkę o gumowym wyłożeniu oraz panel sterowania z dziesięcioma przyciskami.

Wśród nich znalazł się ten do włączania i wyłączania głośnika, sterowania playlistą, podświetleniem i opatentowanym equalizerem SoundPulse, który w przypadku Halo 200 spisuje się fenomenalnie, pozytywnie wpływając na ogólne brzmienie, choć muszę podkreślić, że jego efekt ten jest bardzo subiektywny. Na górze znalazło się też centralnie umieszczone pokrętło głośności, które jest otoczone podświetlanym okręgiem w kolorze niebieskim, ale niestety to nie ono, a największe podświetlane koło na przedniej części (pod metalową siatką) wskazuje aktualny poziom głośności. Jeśli z kolei idzie o poziom naładowania, ten zdradzają ciągle świecące się cztery diody LED obok pokrętła.

Tronsmart Halo 200 w praktyce

Głośnik Halo 200 oferuje zaskakująco dobrą jakość dźwięku i wysoki poziom głośności, a to dzięki mocy 120 watów i czterem przetwornikom o paśmie przenoszenia od 50 do 20000 Hz. Nadaje się zarówno do słuchania różnorodnej muzyki w zaciszu domowym, jak i na imprezy zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach. Przy 40-50% głośności bardzo dobrze nagłośni pomieszczenie o powierzchni ponad 25 m², a przy 100% świetnie sprawdzi się na większych przestrzeniach na świeżym powietrzu.

Czytaj też: Szukasz mobilnego głośnika z funkcją karaoke? Tronsmart Bang Max będzie dla ciebie idealny

Wedle producenta jedno ładowanie wbudowanego w ten głośnik akumulatora ma pozwolić na odtwarzanie muzyki przez 18 godzin i zabawę w karaoke przez 10 godzin przy połowicznym ustawieniu poziomu głośności. Wedle moich pomiarów, podkręcenie głośności na maksa pozwala na około 6-8 godzin odtwarzania muzyki lub 3-4 godziny karaoke przy maksymalnym poziomie głośności i aktywnym podświetleniu. Jednak przy bardziej oszczędnym użytkowaniu można uzyskać nawet 11-13 godzin pracy z aktywnym podświetleniem i jeszcze więcej bez efektów świetlnych.

Podsumowanie testu Tronsmart Halo 200 – kto powinien wybrać ten głośnik?

Tak jak ktoś nie kupuje elektrycznego roweru, kiedy poszukuje sprzętu przede wszystkim do ćwiczeń kardio, tak ktoś, kto nie ma zamiaru wykorzystywać potencjału głośnika Halo 200 do karaoke, powinien dać sobie spokój z wybieraniem tego akurat modelu Tronsmarta. Powód? Płacenie ekstra za coś, czego nie wykorzystacie, a tak się składa, że Tronsmart ma już w ofercie inne głośniki o podobnej, a nawet wyższej mocy bez tak znacznej koncentracji na tym dodatku. Jeśli jednak potencjał Halo 200 do rozkręcania muzycznej imprezy was intryguje, musicie wiedzieć, że jego ceny wahają się w zależności od wersji, ale w dniach od 5 do 11 sierpnia 2024 roku w ramach Allegro Days wariant z dwoma mikrofonami jest dostępny za promocyjne 683 zł.