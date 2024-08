Urządzenia wielofunkcyjne Canon – w domu, w szkole, w pracy

Canon PIXMA G3470 – do domu i szkoły

Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA G3470 to sprzęt dla użytkowników domowych, którzy potrzebują drukować większe ilości materiałów. Zamiast wymiennych kaset z atramentami, w obudowie znalazły się cztery zbiorniki, które uzupełnia się wprost ze specjalnych butelek. Ich duża pojemność pozwala na drukowanie bez oglądania się na poziom tuszów – jedno napełnienie wystarczy na wykonanie przeciętnie 6000 wydruków czarno – białych lub 7700 kolorowych. Na takim zapasie tuszu PIXMA G3470 może też wydrukować do 2200 zdjęć w formacie 10×15 cm.

Uzupełnianie atramentów jest bardzo łatwe i wymaga jedynie minimum sprawności manualnej. We własnym zakresie można także wymienić zbiornik na zlewki atramentu, co wydatnie przedłuża czas pracy urządzenia bez konieczności serwisowania. Wysoka prędkość druku i podajnik papieru o pojemności 100 stron oznacza, że urządzenie najlepiej nadaje się dla starszych uczniów lub dla kadry nauczycielskiej. Sterownik pozwala na druk dwustronny z manualnym przekładaniem papieru.

Canon PIXMA G3470 posiada także łatwy w obsłudze skaner, którego parametry ustawimy dzięki niewielkiemu monochromatycznemu wyświetlaczowi LCD. Oprogramowanie urządzenia pozwala na obsługę popularnych systemów dla komputerów oraz smartfonów i tabletów, a także na współpracę z chmurą. Model ten dostępny jest w kolorze czarnym, białym i czerwonym w cenie 639 zł.

Canon PIXMA G640 – najważniejszy jest kolor

PIXMA G640 to także urządzenie domowe, ale przeznaczone dla użytkowników wymagających wyjątkowo dobrej reprodukcji kolorów. W pierwszej kolejności myślę tu o wydrukach fotograficznych na odpowiednim papierze – w szkolnych warunkach zatem najlepiej sprawdzi się u nauczycieli kierunków artystycznych, uczniów uczęszczających na wszelkiego rodzaju zajęcia tego typu, no i rzecz jasna u hobbystów. PIXMA G640 wykorzystuje 6 zbiorników na atrament o dużej pojemności, które uzupełnia się ze specjalnych butelek. Po napełnieniu umożliwiają wydrukowanie 3700 stron A4 w czerni i bieli lub do 8000 stron w kolorze. W przypadku zdjęć z jednego napełnienia da się uzyskać aż do 3800 wydruków 10×15 cm wysokiej jakości.

PIXMA G640 posiada wbudowany podajnik papieru o pojemności 100 stron. Wydruk dwustronny jest możliwy z manualnym obracaniem papieru. Oprogramowane pozwala na wydruki z komputera lub urządzeń mobilnych. Drukarka jest stosunkowo niedroga jak na urządzenie fotograficzne – u autoryzowanych sprzedawców można ją nabyć za około 1099 zł.

Canon MAXIFY GX4040 – kombajn do wielu zadań

Urządzenie wielofunkcyjne MAXIFY GX4040 to już maszyna do bardziej wymagających zadań – z pogranicza domu i biura, gdy drukujemy naprawdę duże ilości dokumentów. Po napełnieniu 4 niezależnych zbiorników na atrament możliwy jest wydruk 6000 stron atramentem czarnym i aż 14000 stron w kolorze, zatem urządzenie sprawdzi się przede wszystkim u nauczyciela, który musi przygotować dużą ilość materiałów dla uczniów. Drukarka MAXIFY GX4040 potrafi automatycznie drukować dwustronnie, jest szybka i bardzo ekonomiczna. Wbudowany podajnik ma kasetę na 250 arkuszy papieru A4, a dodatkowy tylny podajnik może dostarczyć dodatkowe 100 arkuszy tego samego rozmiaru.

W automatyczny podajnik dokumentów wyposażony został także wbudowany skaner. Dzięki temu urządzenie pełni również rolę wydajnej kopiarki, pozwalającej na szybkie przygotowanie zestawów kart pracy dla klasy lub nawet kilku klas naraz. W zastosowaniach biurowych z kolei wciąż przydatny może być moduł faksu – coraz rzadziej co prawda potrzebny, lecz w niektórych firmach i urzędach wciąż wykorzystywany. MAXIFY GX4040 może pracować bezprzewodowo, współpracuje z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi. A wszystko to można mieć już za 1439 zł.

Canon PIXMA MG3650S – dla najmniej wymagających użytkowników

Na zakończenie urządzenie wielofunkcyjne dla najmniej wymagających – nieduże i bardzo proste w obsłudze, do tego pracujące bezprzewodowo. PIXMA MG3650S najlepiej sprawdzi się, gdy drukujemy kilka lub kilkanaście stron w miesiącu, często z większymi przerwami. Część drukująca korzysta z tradycyjnych zintegrowanych kaset – osobno z atramentami kolorowymi i z czarnym, które można wymienić tak łatwo, że da sobie z tym radę dziecko bez pomocy osoby dorosłej. PIXMA MG3650S to podstawowy model w ofercie, ale potrafi sporo – ma możliwość automatycznego drukowania dwustronnego, a na papierze fotograficznym potrafi drukować – także bez obramowania – zdjęcia wysokiej jakości.

Canon PIXMA MG3650S to także bardzo przyzwoity skaner. Oprogramowanie zaś dzięki usłudze PIXMA Cloud Link pozwala na współpracę z popularnymi dyskami sieciowymi, takimi jak Dysk Google czy Microsoft OneDrive. Drukarka PIXMA MG3650S jest najtańszym urządzeniem w zestawieniu – można ją nabyć już za 249 zł i jest dostępna w kolorze białym, czarnym i czerwonym.

Na zakończenie

Początek roku szkolnego to okres niezwykle intensywny. Uczniowie muszą wdrożyć się w rytm nauki i organizacji, nauczyciele muszą zorganizować plany i zajęcia, a z tym wiąże się naprawdę wiele pracy. Dlatego warto zawczasu podjąć działania, dzięki którym można ułatwić sobie niektóre aspekty życia szkolnego i uczniowskiego. Starannie wybrana drukarka może być jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu.

Jeśli na zakup drukarek Canon zdecydujecie się do 15 listopada, to w przypadku wybranych modeli można dostać cashback. Przy zakupie modeli PIXMA G640 oraz PIXMA G3470 zwrot wynosi 150 zł, a w przypadku modelu MAXIFY GX4040 – jest to 200 zł. Szczegóły oraz lista partnerów znajdują się pod tym adresem.