Ta latająca maszyna odmieni lotnictwo USA. Spójrzcie na zdjęcia, których nie powinniśmy widzieć

Dron, który dronem nie jest? Lojalny Skrzydłowy tej firmy zaskakuje obecnością kokpitu

Wreszcie możemy po raz pierwszy rzucić okiem na zdjęcia Modelu 437, a więc zaawansowanego drona stealth od firmy Northrop Grumman, który to może pełnić rolę “lojalnego skrzydłowego”, jako że powstaje najpewniej w ramach programu CCA (Collaborative Combat Aircraft) dla Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Został opracowany przez Scaled Composites, a więc spółkę zależną wspomnianej firmy, która przedstawiała swoją koncepcję na tego typu drona już w 2021 roku i rzeczywiście uważnie odwzorowała pierwotny plan w finalnej wersji. Pozostaje więc pytanie… po co dronowi, czyli bezzałogowej maszynie, kokpit dla pilota?

W ogólnym rozrachunku bezzałogowe maszyny są wielką okazją dla projektantów, którzy nie muszą się przejmować kwestią zmieszczenia pilota na pokładzie. Cały kokpit i związane z nim oprzyrządowanie przestają być konieczne w projekcie, co otwiera furtkę do jeszcze bardziej kompaktowych, aerodynamicznych, skrytych i skupionych na konkretnych misjach bezzałogowców. Co więc robi kokpit w tym prototypowym dronie CCA, który może już latać, bo doczekał się certyfikacji w styczniu bieżącego roku pod kodem N437VN? Odpowiedź jest zapewne prosta. Model 437 doczekał się możliwości zabrania na pokład pilota, aby przyspieszyć cały proces testowania i w razie niepowodzenia sterowania autonomicznego, nie ryzykować rozbiciem się maszyny.

Maszyny, która wygląda zresztą tak, jak dzieło rodem z filmu albo kompaktowy myśliwiec nowej generacji, zważywszy na jego ostro zakończony dziób, półtrapezoidalny kadłub, środkowo zamocowane skrzydła o odwróconym skosie oraz charakterystyczny wlot powietrza na grzbiecie. Wyjątkowości dodaje mu sekcja ogonowa z rozłożonym ogonem w kształcie litery V, ale nie jest to konkurs piękności, a dążenie do opracowania możliwie najlepszego drona. Ten (wedle oczekiwań) będzie mógł latać na dystanse do około 5556 kilometrów, poruszać się z prędkością rzędu 0,8 Mach i przenosić ładunki o wadze do 454 kilogramów w wewnętrznej komorze centralnej, w której mogą znaleźć się m.in. dwa pociski AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles) lub czujnik radarowy obrazujący w widoku bocznym.

Pierwotny koncept CCA od Northrop Grumman

Samo pojawienie się Modelu 437 w sieci następuje w kluczowym momencie, bo akurat program CCA Sił Powietrznych USA wchodzi w drugą fazę, a Marynarka Wojenna USA składa do kupy swoje własne wymagania co do tych wyjątkowych dronów w formie lojalnych skrzydłowych. Northrop Grumman stoi z kolei w obliczu silnej konkurencji ze strony firm takich jak General Atomics, Anduril, Boeing, Kratos i Lockheed Martin, które to rywalizują o udział w potencjalnie ogromnym rynku, który dopiero co powstaje. Co ciekawe, jak zauważa The War Zone, sama decyzja Northrop Grumman o wycofaniu się z programu Sił Powietrznych Next Generation Air Dominance (NGAD) na rzecz skoncentrowania się na odpowiedniku programu Marynarki Wojennej sugeruje, że Model 437 może również odegrać rolę w przyszłych operacjach morskich, a więc najpewniej w wersji zdolnej do operowania z lotniskowców.