AMD szykuje coś specjalnego dla handheldów. Gracze skorzystają już na początku 2025 roku

Na targach IFA 2024 kilku producentów sprzętu ogłosiło swoje nowe produkty, w tym Acer – który zaprezentował handheld Nitro 7. Będzie on napędzany przez AMD Ryzen 7 8840HS, opierający się na architekturze Zen 4 i RDNA 3. Ale już wkrótce AMD da nowe możliwości przenośnym urządzeniom do grania, dzięki czemu staną się one jeszcze wydajniejsze i bardziej komfortowe w użyciu.

Co planuje AMD?

AMD zamierza wprowadzić na rynek Ryzen Z2 Extreme. Ma to odbyć się na początku 2025 roku i kłaść mocny nacisk na optymalizację wykorzystania energii, co przełoży się na żywotność baterii. Jack Huynh, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu obliczeń i grafiki AMD, zapowiada możliwość grania na urządzeniu przenośnym w Black Myth: Wukong przez trzy godziny. Dla posiadaczy desktopów może to zabrzmieć śmiesznie, jednak obecne specyfikacje handheldów nie pozwalają użytkownikom grać w tak wymagający graficznie tytuł przez taki czas.

Oczekuje się, że dzięki AMD Ryzen Z2 Extreme nowe urządzenia przenośne będą zarówno wydajne, jak i energooszczędne, ponieważ Z2 Extreme będzie wyposażony w hybrydową kombinację rdzeni Zen 5 i Zen 5c. Ile tych rdzeni? Plotki podają, że będzie to 3 x Zen 5 i 5 x Zen 5C. W chwili obecnej układ Z1 Extreme używany jest przez m.in. Lenovo Legion Go oraz dwie wersje ASUS ROG – Ally i X. Pojawienie się AMD Ryzen Z2 Extreme może być zachętą do odświeżenia posiadanych produktów.

Z2 Extreme napotka konkurencję w postaci układów Lunar Lake firmy Intel, które pojawią się m.in. w MSI CLAW 8. Obie te rodziny podzespołów umożliwią zwiększenie ilości FPS i szacuje się, że będą mieć wydajność na poziomie średnie klasy maszyn gamingowych. Wszystko to brzmi bardzo obiecująco dla graczy – konkurencja napędza coraz to lepsze rozwiązania. Dlatego rok 2025 zapowiada się pod tym względem co najmniej nieźle.