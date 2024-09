Funkcja znana z telefonów Pixel i Galaxy będzie dostępna dla wszystkich. Android zyskuje

“Circle to Search” pozwala na szybkie i łatwe identyfikowanie dowolnego obrazu, wideo lub tekstu bez przełączania aplikacji – wystarczy zakreślić kółko wokół elementu i gotowe. Taka opcja może być praktyczna w wielu sytuacjach, jednak póki co była ograniczona tylko do smartfonów premium. Teraz ma się to powoli zmieniać.

Dla kogo Circle to Search?

Skąd wiemy, że ta funkcja będzie udostępniona innym telefonom z systemem Android? Od Tecno. Producent przekazał kilku recenzentom, że niedawno ogłoszony, składany Tecno V Fold 2 otrzyma funkcję “Circle to Search” w przyszłym miesiącu. To z kolei oznacza, że ​​Google planuje wprowadzić obecną funkcję dostępną wyłącznie w telefonach Pixel i Samsung również w innych smartfonach.

Oczywiście nie jest to oficjalna informacja od Google’a, jednak sam fakt tego, że można wdrożyć to rozwiązanie poza tymi dwiema markami, świadczy o tym, że jest możliwość jego wprowadzenia również u innych. Funkcja ta zostanie ma być wdrożona już w październiku. A o tym, co daje w praktyce, dowiesz się z poniższego filmiku.

