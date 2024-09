Anycubic Kobra 3 – drukarka 3D, którą chcesz mieć. Cztery kolory, mnóstwo możliwości

Drukowanie 3D nie jest jeszcze powszechnie spotykane, ale biorąc pod uwagę, że drukarki tego typu są coraz wszechstronniejsze, a ich ceny zrobiły przystępne, sytuacja ta będzie się zmieniać z biegiem czasu. Propozycja Anycubic jest na tyle atrakcyjna, że ciężko przejść koło niej obojętnie. Oto, jakie cechy sprawiają, że może być to Twoja pierwsza drukarka 3D.

Co potrafi Anycubic Kobra 3?

Drukarka 3D Anycubic Kobra 3 umożliwia drukowanie w maksymalnie 4 kolorach, a wkrótce będzie można drukować w maksymalnie 8 kolorach dzięki Anycubic Color Engine Hub, który zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2024 roku, dając pełną swobodę tworzenia spersonalizowanych projektów. Urządzenie charakteryzuje się dwunastokrotnie szybą prędkością drukowania niż zwykłe drukarki 3D FDM – do 600 mm/s z przyspieszeniem 20000 mm/s².

Ponieważ stosowany jest filament PLA, możesz mieć pewność doskonałego efektu końcowego. Tym bardziej, że Anycubic Kobra 3 ma uszczelnioną konstrukcję, w której zintegrowano kluczowe funkcje – takie jak wykrywanie zatkania dyszy, automatyczne uzupełnianie filamentu, suszenie i funkcję synchronizacji RFID w trakcie pracy – zapewniając wydajne, wygodne i udane drukowanie. Kolory filamentu są precyzyjnie dopasowane w celu zwiększenia wydajności drukowania.

A co istotne – dzięki pierwszemu na świecie, ekskluzywnemu filamentowi kolorowemu stworzonemu we współpracy z Pantone można popuścić wodze wyobraźni i tworzyć projekty każdego rodzaju. Przykłady zobaczysz poniżej.

Wpływ na komfort użytkowania oraz jakość samego druku ma także mechanizm kompensacji drgań, do którego stosowane są akcelerometry G-Sensors. Gdy wykrywają one drgania, dostosowują sterowanie tak, aby zniwelować powstające różnice. Ponadto zastosowano tu takie rozwiązania, jak automatyczne poziomowanie, tłumienie wibracji, kontrola przepływu, automatyczne poziomowanie gorącego stołu czy swobodna kompensacja osi Z, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z Anycubic Kobra 3.

Wygodne sterowanie odbywa się poprzez aplikację mobilną, gdzie można ustawić wszystkie parametry. Obszar roboczy urządzenia to 250 x 250 x 260 mm. Wykonany został ze stali sprężynowej PEI. Drukarka 3D firmy Anycubic posiada zapotrzebowanie na moc wynoszące 400W.



Co w zestawie?

Drukarka 3D Anycubic Kobra 3 dostarczana jest w częściach. W skład zestawu wchodzą: rama, obudowa podstawy, głowica drukująca, ekran dotykowy, rurka żarnika, uchwyt szpuli, uchwyt kabla, wycieraczka czyszcząca, zestawy śrub montażowych, klucze imbusowe, niezbędne kable oraz przewody, a także U-Disk. Załączone zostały także filament testowy i smar. Otrzymujesz wszystko, co niezbędne, aby złożyć całość i rozpocząć druk czego tylko chcesz!

A za ile to wszystko? Jak wspomniałem na wstępie, Anycubic to producent, który ma drukarki 3D w atrakcyjnych, przystępnych cenach. W tym przypadku koszt to 449 euro, czyli ok. 1920 zł. W takiej właśnie cenie znajdujemy ją na witrynie TomTop. Co więcej z kodem TCKCOMB możecie obniżyć cenę na 415 euro, czyli ok. 1770 zł. Dlatego aby kupić fabrycznie nową drukarkę 3D Anycubic Kobra 3 na gwarancji, zajrzyj na tę stronę. Świat praktycznie nieograniczonych możliwości jest dosłownie na wyciągnięcie ręki!