Testy pokazują jasno – A18 Pro najmocniejszym układem, ale… ustępuje M4 i M2

Recenzenci porównali wyniki A18 Pro w testach dotyczących zarówno CPU, jak i GPU. I jeśli chodzi o same smartfony, układ Apple’a nie ma sobie równych. Jeśli zaś chodzi ogólnie o układy mobilne, zajmuje miejsce za procesorami M4 i M2, które stosowane są przede wszystkim w MacBookach.

Doskonała wydajność A18 Pro

No dobrze – może ktoś zapytać – a co z A18, ale nie Pro, a zwykłym? Jak łatwo można się spodziewać, wypadł słabiej od swojego “silniejszego brata”, ale ustąpił także innym układom mimo tego, że oba chipsety najnowszej generacji oferują ten sam klaster i tę samą prędkość zegara. Recenzent o pseudonimie Geekerwan opublikował dwie tabele rankingowe, które określają sprawność chipsetu na podstawie tego, jak bardzo jest on wydajny w porównaniu do poprzedniej generacji Snapdragon 865 firmy Qualcomm.

Na szczycie rankingu znajduje się topowy M4 w wersji mającej cztery rdzenie wydajnościowe i sześć rdzeni energooszczędnych, pokonując M2 i M3, a także Snapdragon X Elite i M3 Pro. M2 zajmuje trzecie miejsce, co pokazuje, że nadal jest silny, ale uwaga – w zestawieiu nie testowano M3, a podejrzewam, że wyprzedziłby łatwo M2. Całe zestawienie wygląda w ten sposób:

W wielordzeniowym wyniku Geekbench 6 A18 ustępuje dosłownie o krok M1, podczas gdy A18 Pro zdecydowanie go wyprzedza. Choć A18 Pro ma taką samą liczbę rdzeni, co A18, dysponuje lepszymi rozwiązaniami termicznymi. A18 przegrywa też z Dimensity 9300 oraz Snapdragonem 8 Gen 3, a przypomnę, że niedługo wśród rywali pojawią się Dimensity 9400 i Snapdragon 8 Gen 4.

A co ciekawe – nadchodzący OnePlus 13, wyposażony w nadchodzący flagowy chipset Qualcomma, pokonuje A18 Pro o 18% w wynikach wielordzeniowych Geekbench 6, a o 39% w porównaniu z zeszłorocznym A17 Pro. Dlatego zobaczymy, czy po premierze tego smartfona stanie się on rywalem dla propozycji z Cupertino.