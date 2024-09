UDNA – zapamiętaj tę nazwę. Nowa architektura AMD ma zintegrować procesory graficzne dla konsumentów i centrów danych

“Czerwoni” planują nowy model biznesowy z wykorzystaniem możliwości dawanych przez RDNA 4. Unifikacja pozwoli na szerszą ekspansję, a co za tym idzie – zdobycie większego rynku dla produktów sygnowanych logo AMD. Jak powiedział Jack Huynh, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. obliczeń i grafiki w AMD, jeśli firma skoncentruje się na niewielkiej liczbie klientów, którzy kupią flagowy procesor graficzny, nie przyciągnie tylu programistów, co promując produkty głównego nurtu.

CDNA + RDNA = UDNA

Huynh na targach IFA najpierw nazwał nową architekturę “nowym DNA”, ale odniósł się również do niego jako do zunifikowanej architektury, czyli UDNA. Przypomnę, że w chwili obecnej mamy architekturę CDNA dla centrów danych i RDNA dla konsumentów. Wprowadzenie jednolitej to znaczne ułatwienie dla programistów, którzy nie muszą znać obu tych rozwiązań. Co ciekawe, Huynh dodał, że przy opracowywaniu RDNA popełniono pewne błędy, przez co za każdym razem, gdy zmienia się pamięć podsystemu, należy resetować macierz optymalizacji.

Konsumenckim procesorom graficznym AMD brakowało wsparcia dla rozwiązań SI, co ma zmienić właśnie UDNA. Ponadto dzięki unifikacji pojawi się możliwość rywalizacji z CUDA i DLSS firmy Nvidia. Warto przypomnieć, że AMD miało swoje portfolio produktów oparte na architekturze jednolitej architekturze GCN do 2019 roku, po czym pojawiły się dwie osobne architektury – RDNA i CDNA. Była to próba poruszania się po nowo powstałych rynkach, a posiadanie oddzielnych linii oznaczało, że rozwój był spójny na obu platformach. Jednak obecnie będzie nie tylko możliwy, ale i wygodniejszy dzięki posiadaniu jednej architektury.

Nvidia stosuje podobne podejście w przypadku swoich współczesnych procesorów graficznych dla konsumentów i SI, takich jak architektura Blackwell, w której seria SI i procesory graficzne GeForce RTX serii 50 występują pod jedną nazwą. A wracając do AMD – producent myśli nie tylko o RDNA 5, RDNA 6, RDNA 7, ale na start o dwóch generacjach zunifikowanej architektury, czyli UDNA 6 i UDNA 7. Przy rozwoju mają być stosowane te same rozwiązania, co przy rozwoju konsol Xbox. Dotyczy to również kompatybilności wstecznej.

Niestety – póki co ani Huynh, ani samo AMD nie podaje, kiedy planuje wdrożenie zunifikowanej architektury. Podejrzewam, że nastąpi to dopiero w 2025 roku ale oczywiście mogę się mylić.